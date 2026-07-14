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    Merz als Ehrengast bei Macrons letzter Parade in Paris

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz als Ehrengast bei Militärparade in Paris
    • Parade zeigt Unterstützung für die Ukraine mit Jets
    • Deutschland mit vier Flugzeugen und 21 Soldaten
    Merz als Ehrengast bei Macrons letzter Parade in Paris
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz nimmt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Paris als Ehrengast an der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag auf den Champs-Élysées teil. Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist es zum Ende seiner zweiten Amtszeit die zehnte und letzte Parade, die er als Staatschef abnimmt. Mit der in diesem Jahr besonders groß konzipierten Parade will Macron ein Zeichen für die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine setzen.

    Neben dem Kanzler sitzen rund 30 weitere Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen aus westlichen Unterstützerländern der Ukraine auf der Ehrentribüne der Parade. Mit dabei ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Koalition der Willigen und Selenskyj berieten am Montag bereits in Paris über die weitere Militärhilfe für die Ukraine.

    Jets mit französisch-ukrainischer Besatzung

    Die Parade soll laut Élysée die strategische Aufrüstung Frankreichs und das strategische Erwachen Europas illustrieren. Die Parade beginnt mit der Flugschau, zu der zwei Mirage-2000-Kampfjets gehören, die von französisch-ukrainischen Besatzungen gesteuert werden. Damit soll die Unterstützung Frankreichs für die Ukraine bekräftigt werden.

    Mit fast 6.800 beteiligten Soldatinnen und Soldaten ist die Parade nach Angaben des Élysée-Palasts so groß wie nie zuvor. Auch die Zahl der beteiligten Fahrzeuge ist deutlich größer als sonst. An der Spitze der Parade sollen 500 Soldaten aus Mitgliedsländern der Koalition der Willigen marschieren, gefolgt von 25 ukrainischen Soldaten. Deutschland ist mit vier Flugzeugen sowie 21 Soldaten des Artilleriebataillons 295 aus Stetten am kalten Markt an der Parade beteiligt. Das Bataillon untersteht der Deutsch-Französischen Brigade.

    Frankreich erinnert am Nationalfeiertag an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution angesehen wird. Für Deutschland war vor Merz zuletzt 2019 die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Militärparade dabei./evs/DP/he







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