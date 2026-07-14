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    Iran attackiert zwei Tanker vor Omans Küste

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran griff zwei Tanker in der Straße von Hormus an
    • Ein Inder getötet acht verletzt vier davon schwer
    • Emirate nennen Angriff Bruch des Völkerrechts
    Emirate - Iran attackiert zwei Tanker vor Omans Küste
    Foto: Stringer - dpa

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Angaben der Vereinigten Arabischen Emirate zwei Tanker des mit den USA verbündeten Golfstaats in der Straße von Hormus angegriffen. Wie das Verteidigungsministerium der Emirate in der Nacht auf der Plattform X bekanntgab, wurden die Schiffe bei der Durchquerung auf der südlichen Schifffahrtsroute innerhalb der omanischen Hoheitsgewässer von zwei Marschflugkörpern getroffen. Dabei sei ein indisches Besatzungsmitglied getötet worden, zudem seien acht verletzt worden, vier davon schwer.

    Bei den Verletzten handele es sich um sechs indische und zwei ukrainische Staatsangehörige, hieß es weiter. Zudem seien Brände auf beiden Tankern ausgebrochen, schließlich aber unter Kontrolle gebracht worden. Der Angriff stelle einen "schwerwiegenden Verstoß und klaren Bruch des Völkerrechts" dar, erklärte das Verteidigungsministerium. Die Emirate behielten sich vor, auf diese Eskalation zu reagieren.

    Der Golfstaat war bereits zuvor wiederholt unter Beschuss geraten. Der neuerliche Vorfall in der Straße von Hormus fiel mit erneuten Angriffen der USA auf Ziele im Iran zusammen. Iranischen Medien zufolge gab es Explosionen an der Südküste des Landes. Das US-Militär begründete die erneuten Attacken damit, die Fähigkeit des Irans weiter einzuschränken, Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu attackieren./ln/DP/zb






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