Viertel des EU-Stroms kommt aus Solarkraft

Wie die Autoren weiter schreiben, fiel die Rekordproduktion von Solarstrom mit einer vergleichsweise hohen Stromnachfrage in den vergangenen zwei Monaten zusammen - zurückzuführen unter anderem auf den steigenden Kühlbedarf infolge der außergewöhnlichen Hitzewellen. "Gleichzeitig trug Solarenergie dazu bei, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, während andere Energiequellen unter den heißen und windarmen Wetterbedingungen an ihre Grenzen stießen", heißt es./rdz/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 56,25 auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +0,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,70 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 50,41 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -10,88 %/+25,82 % bedeutet.