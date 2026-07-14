Analyse
Viertel des EU-Stroms kommt aus Solarkraft
- Deutschland: Mai und Juni mit Rekordanteilen Solarstrom
- EU im Juni größter Stromanteil durch Solarenergie
- Hitzewellen und Kühlbedarf steigerten Stromnachfrage
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Mai und Juni ist in Deutschland so viel Strom aus Solarenergie gewonnen worden wie nie zuvor. In den beiden Monaten kam ein Anteil von 33 Prozent beziehungsweise 36 Prozent aus der Sonnenkraft, wie aus einer Analyse der Energie-Denkfabrik Ember hervorgeht. EU-weit wurde im Juni ein Viertel durch Solarenergie erzeugt - Ember zufolge ebenfalls so viel wie nie noch nie.
Ember zufolge war die Sonnenenergie damit im Juni die größte einzelne Stromquelle der EU - vor Kernenergie (21 Prozent), Erdgas (15 Prozent), Windkraft (14 Prozent) und Wasserkraft (12 Prozent). Acht Prozent kamen demnach aus Kohle. Erst zum dritten Mal überhaupt sei Solarenergie damit die wichtigste Stromquelle der EU gewesen - nach Juni 2025 und Mai 2026. Der Rekord sei das Ergebnis eines außergewöhnlich starken Wachstums der vergangenen fünf Jahre: Im Juni 2021 stammten den Angaben zufolge nur 10 Prozent des EU-Stroms aus Solarenergie.
Wie die Autoren weiter schreiben, fiel die Rekordproduktion von Solarstrom mit einer vergleichsweise hohen Stromnachfrage in den vergangenen zwei Monaten zusammen - zurückzuführen unter anderem auf den steigenden Kühlbedarf infolge der außergewöhnlichen Hitzewellen. "Gleichzeitig trug Solarenergie dazu bei, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, während andere Energiequellen unter den heißen und windarmen Wetterbedingungen an ihre Grenzen stießen", heißt es./rdz/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 56,25 auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +0,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,70 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 50,41 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -10,88 %/+25,82 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Fürs Online Tagebuch->
Ich bin schon lange drin, gekauft bei unter 9 EUR. Langweilig , aber bei meinem Einkaufskurs zahlen die eine gute Dividende. Und vor kurzem waren sie wieder über 20 EUR, bis der Iran-Krieg die Kurse wieder runtergezogen hat.