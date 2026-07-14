Boeing oder Airbus?
Bis zu 55 neue Jets: Riyadh Air könnte jetzt für einen Paukenschlag sorgen
Riyadh Air plant offenbar den nächsten Milliarden-Coup: Bis zu 55 neue Jets könnten Boeing und Airbus einen gewaltigen Auftragsregen bescheren.
Riyadh Air erwägt den Kauf von 25 bis 30 zusätzlichen Boeing 787 Dreamliner-Flugzeugen sowie weitere Bestellungen für Airbus-Jets, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf Branchenkreise. Die saudi-arabische Fluggesellschaft besitzt eine Option zum Kauf von 33 Boeing Dreamliner-Flugzeugen im Zusammenhang mit einer Bestellung aus dem Jahr 2023. Laut Quellen des Nachrichtenportals wird eine Ankündigung über die Ausübung der Mehrheit der Optionen auf der bevorstehenden Farnborough Airshow in Großbritannien erwartet. Riyadh Air besitzt außerdem Optionen für weitere 25 Airbus A350-1000 Langstreckenjets, wobei Quellen darauf hinweisen, dass einige dieser Optionen möglicherweise ausgeübt werden.
Damit könnte Riyadh Air seine Festbestellungen allein durch die Boeing-Umwandlung auf 149 bis 154 Flugzeuge erhöhen. Würden zusätzlich alle Airbus-Optionen gezogen, wären es 174 bis 179 feste Bestellungen. Das theoretische Gesamtvolumen aller bislang vereinbarten Flugzeuge liegt bei 182 Jets. Die Fluggesellschaft hat erst am 10. Juni 2026 ihren regulären Flugbetrieb mit einem Boeing 787 nach London-Heathrow aufgenommen. Bis Ende Juli soll die aktive Flotte auf acht Maschinen steigen. Bis März 2027 plant Riyadh Air Verbindungen zu 22 Städten, darunter Kairo, Dubai, Dschidda, Madrid und Manchester. Bis 2030 sollen mehr als 100 Ziele bedient werden.
Die Flottenstrategie zeichnet sich damit klarer ab: Der Airbus A321neo dürfte regionale und mittelweite Strecken bedienen. Die Boeing 787-9 bildet voraussichtlich das Rückgrat des internationalen Langstreckennetzes. Der größere Airbus A350-1000 ist für stark nachgefragte Langstrecken und besonders weit entfernte Ziele vorgesehen. Das ist eine Einordnung auf Basis der bestellten Flugzeugtypen und des angekündigten Netzaufbaus. Für Boeing wäre die Umwandlung von bis zu 30 Optionen ein klarer Erfolg. Es handelt sich zwar nicht um einen vollständig neuen Vertrag, aber aus unverbindlicheren Kaufrechten würden feste Aufträge im Auftragsbestand. Nach der Umwandlung blieben Riyadh Air nur noch drei bis acht 787-Optionen.
Auch Airbus könnte profitieren. Reuters schreibt bislang lediglich, dass "einige" der 25 A350-Optionen fest bestellt werden könnten. Eine genaue Zahl gibt es noch nicht. Riyadh Air würde damit bewusst auf zwei Langstreckenmodelle setzen und vermeiden, vollständig von einem Hersteller abhängig zu sein. Neben den Flugzeugbauern wären auch die Triebwerkshersteller interessant: Die bisherigen Boeing 787 von Riyadh Air werden von GEnx-1B-Triebwerken von GE Aerospace angetrieben. Für die bereits bestellten A350-1000 hat Riyadh Air Trent-XWB-97-Triebwerke von Rolls-Royce gewählt. Zusätzliche Flugzeugbestellungen könnten daher weitere Triebwerks- und langfristige Wartungsverträge nach sich ziehen, wobei neue Triebwerksaufträge noch nicht bestätigt sind.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion