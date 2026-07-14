Bis zu 55 neue Jets: Riyadh Air könnte jetzt für einen Paukenschlag sorgen

Riyadh Air plant offenbar den nächsten Milliarden-Coup: Bis zu 55 neue Jets könnten Boeing und Airbus einen gewaltigen Auftragsregen bescheren.

Riyadh Air erwägt den Kauf von 25 bis 30 zusätzlichen Boeing 787 Dreamliner-Flugzeugen sowie weitere Bestellungen für Airbus-Jets, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf Branchenkreise. Die saudi-arabische Fluggesellschaft besitzt eine Option zum Kauf von 33 Boeing Dreamliner-Flugzeugen im Zusammenhang mit einer Bestellung aus dem Jahr 2023. Laut Quellen des Nachrichtenportals wird eine Ankündigung über die Ausübung der Mehrheit der Optionen auf der bevorstehenden Farnborough Airshow in Großbritannien erwartet. Riyadh Air besitzt außerdem Optionen für weitere 25 Airbus A350-1000 Langstreckenjets, wobei Quellen darauf hinweisen, dass einige dieser Optionen möglicherweise ausgeübt werden. Damit könnte Riyadh Air seine Festbestellungen allein durch die Boeing-Umwandlung auf 149 bis 154 Flugzeuge erhöhen. Würden zusätzlich alle Airbus-Optionen gezogen, wären es 174 bis 179 feste Bestellungen. Das theoretische Gesamtvolumen aller bislang vereinbarten Flugzeuge liegt bei 182 Jets. Die Fluggesellschaft hat erst am 10. Juni 2026 ihren regulären Flugbetrieb mit einem Boeing 787 nach London-Heathrow aufgenommen. Bis Ende Juli soll die aktive Flotte auf acht Maschinen steigen. Bis März 2027 plant Riyadh Air Verbindungen zu 22 Städten, darunter Kairo, Dubai, Dschidda, Madrid und Manchester. Bis 2030 sollen mehr als 100 Ziele bedient werden.