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    Banken ziehen vor Gericht

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    Russland-Desaster: Diese Banken wollen Millionen von Linde zurück

    Deutsche Banken fordern von Linde rund 810 Millionen Euro zurück. Ein Prozess könnte klären, wer für die Russland-Verluste geradestehen muss.

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    Banken ziehen vor Gericht - Russland-Desaster: Diese Banken wollen Millionen von Linde zurück
    Foto: OpenAI

    Die Deutsche Bank, Commerzbank, BayernLB, LBBW und die von UniCredit kontrollierte HypoVereinsbank haben rechtliche Schritte gegen Linde eingeleitet, um Hunderte Millionen Euro zurückzuerhalten, die mit dem Zusammenbruch eines Gasverarbeitungsanlagenprojekts in Russland zusammenhängen, das nach dem Einmarsch in die Ukraine und westlichen Sanktionen gestoppt wurde. In dem Streit geht es um ein rund 5 Milliarden US-Dollar schweres Projekt, das von der Ruschemalliance, einem Joint Venture von Gazprom und Rusgasdobycha, vergeben wurde.

    Linde hatte einen Vorschuss von 1,2 Milliarden US-Dollar erhalten, der von einem Konsortium deutscher Banken abgesichert war. Nachdem die Arbeiten eingestellt wurden, weigerten sich die Kreditgeber, die Garantien einzulösen, und die Ruschemalliance erwirkte vor russischen Gerichten die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Geldern der in Russland ansässigen Banken.

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    Laut bei britischen Gerichten eingereichten Dokumenten belaufen sich die Verluste auf 448 Millionen Euro für die HypoVereinsbank, 273 Millionen Euro für die BayernLB, 244 Millionen Euro für die Deutsche Bank, 93,5 Millionen Euro für die Commerzbank und 52 Millionen Euro für die LBBW. Da die Banken aufgrund einer einstweiligen Verfügung nicht direkt gegen die russische Gegenpartei vorgehen können, versuchen sie nun, die Verluste von Linde zurückzufordern. Die Deutsche Bank verlangt rund 260 Millionen Euro. Die erste Verhandlung vor dem Landgericht Frankfurt ist für Dienstag, den 14. Juli 2026, angesetzt. Die von UniCredit kontrollierte HypoVereinsbank fordert in München etwa 450 Millionen Euro. Die Commerzbank hat dort eine weitere Klage über knapp 100 Millionen Euro eingereicht. Insgesamt stehen damit derzeit Forderungen von rund 810 Millionen Euro vor deutschen Gerichten.

    Linde bestätigte das Bestehen des Rechtsstreits und bezeichnete ihn als ein Verfahren mit komplexen Sach- und Rechtsfragen.

    BayernLB und LBBW klagen dagegen bislang nicht. Die BayernLB hat für den Fall rund 285 Millionen Euro zurückgestellt und gleichzeitig einen entsprechenden Erstattungsanspruch gegen Linde bilanziert. Die LBBW erklärte ausdrücklich, keine Klage erhoben zu haben. Sie erwartet nach eigener Aussage keine wesentlichen finanziellen Belastungen. Die Formulierung, alle fünf Banken hätten "rechtliche Schritte" eingeleitet, fasst offenbar Klagen, Rückgriffsansprüche und bilanzielle Vorsorge zu weit zusammen.

    Die entscheidende Frage vor den deutschen Gerichten lautet nun: Müssen die Banken die Russland-Verluste selbst tragen – oder hatte Linde ihnen vertraglich zugesagt, sie von solchen Forderungen freizustellen? Die Deutsche Bank beruft sich ausdrücklich auf eine Entschädigungsvereinbarung. Sie hatte zunächst eine Rückstellung und gleichzeitig einen Erstattungsanspruch über jeweils 260 Millionen Euro bilanziert. Nachdem RusChemAlliance im November 2024 rund 244 Millionen Euro einschließlich Zinsen aus russischem Bankvermögen vollstreckte, schrieb die Deutsche Bank den bilanzierten Erstattungsanspruch ab. Sie hält die Forderung gegen Linde aber weiterhin für rechtlich begründet.

    Linde betont, sämtliche Russland-Arbeiten am 27. Mai 2022 rechtmäßig wegen der Sanktionen ausgesetzt zu haben. Das Unternehmen führt parallel Schiedsverfahren beim Hong Kong International Arbitration Centre und verlangt seinerseits Ersatz für Schäden, die durch russische Vollstreckungsmaßnahmen entstanden sind. Ende 2025 hatte Linde für seine Russland-Fälle zusammen Verbindlichkeiten von 1,9 Milliarden US-Dollar verbucht. Darin enthalten war eine Eventualverbindlichkeit von 1,2 Milliarden US-Dollar für Anzahlungen aus den beendeten RusChemAlliance-Projekten. Linde erwartet nach eigener Darstellung aus den bislang erfassten Russland-Sachverhalten keinen wesentlichen zusätzlichen Ergebniseffekt.

    Für Linde ist der Frankfurter Prozess trotzdem wichtig: Ein Erfolg der Deutschen Bank könnte die Position von HypoVereinsbank und Commerzbank deutlich stärken und möglicherweise weitere Rückgriffsverfahren auslösen. Ein Urteil zugunsten Lindes würde dagegen signalisieren, dass die Banken das Sanktions- und Russlandrisiko aus ihren Garantien selbst tragen müssen. Diese Signalwirkung dürfte wichtiger sein als die einzelne Forderung über 260 Millionen Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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