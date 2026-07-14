Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass seine ETH-Bestände 5,77 Millionen Token erreicht haben und sich die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln auf 11,3 Milliarden USD belaufen

Bitmine hat in nur 12 Monaten bereits 96 % des Weges zur „Alchemie of 5 %" zurückgelegt

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 4.917.189 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.820 USD pro ETH einem Wert von 9,0 Mrd. USD entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile im Wert von 69 Mio. USD an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,3 Mrd. USD, darunter 5,77 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Wert von 482 Mio. USD sowie sonstige Kryptowährungsbestände

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Gesamtwerte der Bitmine-Krypto-, Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie der „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 11,3 Mrd. USD belaufen.

Stand 12. Juli 2026, 17:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.770.038 ETH zu einem Kurs von 1.820 USD pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Mio. USD an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 69 Mio. USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 482 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.