JEFFERIES stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter von 55 auf 66 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Konzern sei einer der größten Profiteure steigender Volumina und Preise im Zuge der Protektionsmaßnahmen für die europäische Stahlbranche, schrieb Cole Hathorn am Montag. Zudem schlage das deutsche Infrastrukturpaket ab 2027 durch. Hathorn sieht 2026 Spielraum für eine weitere Erhöhung der operativen Ergebnisprognose (Ebitda) und liegt mit seiner Prognose für 2027 um 18 Prozent über dem Konsens./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 50,95EUR auf Lang & Schwarz (14. Juli 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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