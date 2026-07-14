DAX: Hält die 25.000? Traton, Vossloh und Evotec im Fokus

Der Broker IG sieht den Dax am Morgen 0,6 Prozent tiefer bei knapp 25.000 Punkten. Damit bleibt der Leitindex in seiner jüngsten Handelsspanne zwischen etwa 24.800 und 25.300 Zählern. Am Vortag hatte sich der Dax trotz des Nahost-Krieges noch vergleichsweise stabil gezeigt.

Der auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegene Ölpreis dürfte den deutschen Aktienmarkt am Dienstag belasten. Die angekündigte US-Seeblockade gegen Schiffe mit Ziel iranischer Häfen sowie eine mögliche Gebühr für die Passage durch die Straße von Hormus trieben Brent-Öl auf rund 85 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

US-Indizes geben nach

Die US-Börsen haben am Montag wegen der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran nachgegeben. Besonders stark gerieten Technologiewerte nach den hohen Kursgewinnen der vergangenen Monate unter Druck.

Der Dow Jones verlor 0,26 Prozent auf 52.498,64 Punkte. Der S&P 500 fiel um 0,79 Prozent auf 7.515,34 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 1,88 Prozent auf 29.264,10 Punkte nach.

Nach erneuten US-Angriffen auf den Iran kündigte Präsident Donald Trump eine Seeblockade gegen Schiffe an, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. Zudem stellte er eine Abgabe von 20 Prozent des Frachtwertes für eine sichere Passage durch die Straße von Hormus in Aussicht.

US-Inflation um 14:30 Uhr

Die US-Verbraucherpreise dürften im Juni um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein. Im Mai waren es noch 4,2 Prozent. Die Kerninflation wird bei 2,8 Prozent erwartet. Ein höherer Wert könnte Zinserhöhungsängste verschärfen und vor allem Technologieaktien treffen. Ein niedrigerer Wert wäre dagegen eine mögliche Erleichterung für den Gesamtmarkt.

Gegenwind in Asien hält an

Die ostasiatischen Börsen stehen am Dienstag überwiegend unter Druck. Besonders stark trifft es erneut Seoul: Nach dem Einbruch um neun Prozent am Vortag verliert der Kospi weitere gut drei Prozent. In Hongkong, Shanghai und Sydney fallen die Verluste mit 0,4 bis 0,7 Prozent deutlich geringer aus. Der japanische Topix hält sich dagegen stabil.

Neben Gewinnmitnahmen nach der starken Rally in Südkorea belasten vor allem die kräftig gestiegenen Ölpreise. Neue gegenseitige Angriffe zwischen den USA und dem Iran schüren Sorgen vor Ausfällen bei der weltweiten Rohölversorgung. Die Lage in der wichtigen Straße von Hormus bleibt unklar. Während der Iran die Meerenge für unpassierbar erklärt, sprechen die USA von einer weiterhin möglichen Durchfahrt und kündigen zugleich eine Seeblockade gegen den Iran an. US-Präsident Donald Trump stellte zudem eine Schutzgebühr von 20 Prozent des Frachtwertes für die Passage in Aussicht.

Traton überrascht

Die VW-Tochter hat im zweiten Quartal operativ deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Haupttreiber war die Marke International Motors, die zusätzliche zollbezogene Forderungen verbuchte. Diese hatten keinen Einfluss auf den Cashflow. Der Netto-Cashflow der Traton Operations lag dennoch bei minus 18 Millionen Euro und damit deutlich unter der Markterwartung von plus 283 Millionen Euro. Traton verweist auf den üblichen saisonalen Verlauf und erwartet in der zweiten Jahreshälfte einen stärkeren Beitrag.

Vossloh unter Druck

Der Bahntechnikspezialist konkretisiert seinen Ausblick hat seine Prognose für 2026 gesenkt. Grund sind geringere Abrufe aus bestehenden Rahmenverträgen sowie verschobene Lieferungen bei Neubauprojekten. Zudem belasten höhere Beschaffungs- und Logistikkosten das Ergebnis, da diese nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können.

Evotec: Prognose erneut gesenkt

Evotec senkt seine Prognose für 2026 deutlich. Das Biotech-Unternehmen erwartet nur noch einen Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro statt bisher 700 bis 780 Millionen Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis rechnet der Konzern nun mit einem Verlust von 70 bis 105 Millionen Euro. Zuvor hatte Evotec noch ein Ergebnis zwischen null und 40 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Grund sind geringere und teilweise später anfallende Erlöse aus strategischen Partnerschaften und Meilensteinzahlungen. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz vorläufig von 371 auf 300 Millionen Euro. Der bereinigte operative Verlust weitete sich von 1,9 auf 43 Millionen Euro aus. Mit dem Sparprogramm „Horizon“ will Evotec die jährlichen Kosten bis Ende 2027 um rund 75 Millionen Euro reduzieren. Die vollständigen Halbjahreszahlen folgen am 13. August.

-3,92 % -30,03 % -25,62 % -24,24 % -48,64 % -83,17 % -90,40 % -6,47 % -73,28 % ISIN:DE0005664809WKN:566480 Intraday

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Rohstoffe (Öl & Gold)

Der Preis für Brent-Öl ist auf 84,60 US-Dollar gestiegen und erreicht damit den höchsten Stand seit rund einem Monat. Seit dem jüngsten Tief hat sich Rohöl um etwa 13 US-Dollar verteuert.

Die höheren Energiepreise schüren erneut Inflationssorgen. Dadurch wächst an den Märkten die Erwartung, dass die Zinsen länger hoch bleiben oder sogar wieder steigen könnten. Entsprechend richtet sich der Blick nun auf die neuen US-Inflationsdaten, die im Tagesverlauf veröffentlicht werden.

US-Dollar bleibt locker vor US-Inflationsdaten

Der US-Dollar hat sich am Dienstag vor der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten stabil gezeigt. Der Dollar-Index gab leicht um 0,04 Prozent auf 101,23 Punkte nach. Steigende Ölpreise und die Spannungen zwischen den USA und dem Iran schüren erneut Inflations- und Zinssorgen.

Der Euro legte gegenüber dem Dollar auf 1,1388 US-Dollar zu. Das britische Pfund gewann 0,07 Prozent auf 1,3355 US-Dollar. Der australische Dollar stieg ebenfalls um 0,07 Prozent auf 0,6921 US-Dollar. Der neuseeländische Dollar, auch Kiwi genannt, rückte um fast 0,5 Prozent auf 0,5776 US-Dollar vor.

Der japanische Yen blieb dagegen unter Druck und notierte nahezu unverändert bei 162,38 Yen je US-Dollar. Händler rechnen weiterhin mit möglichen Eingriffen der japanischen Behörden. Kurzzeitig erhielt der Yen Unterstützung durch Spekulationen über eine veränderte Anlagepolitik staatlicher Pensionsfonds. Berichte, wonach keine schnellen Anpassungen geplant seien, dämpften diese Hoffnungen jedoch wieder.

Im Fokus stehen nun die US-Verbraucher- und Erzeugerpreise sowie die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh vor dem Kongress. Höhere Inflationsdaten könnten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank verstärken.

Kryptomarkt

Der Kryptomarkt zeigt sich am Dienstagmorgen uneinheitlich und insgesamt knapp behauptet. Über Nacht standen Bitcoin und die großen Altcoins noch deutlich unter Druck. Inzwischen wurden Teile der Verluste aufgeholt.

Bitcoin notiert bei rund 62.700 US-Dollar. Im Tagesverlauf schwankte der Kurs bislang zwischen etwa 61.800 und 63.200 US-Dollar. Aktuell liegt Bitcoin damit nahezu unverändert. Auf Sicht von 24 Stunden hatte die Kryptowährung am frühen Morgen allerdings zeitweise mehr als zwei Prozent verloren.

Ethereum erholt sich auf rund 1.785 US-Dollar und liegt aktuell etwa 0,4 Prozent im Plus. Damit entwickelt sich Ether etwas stärker als Bitcoin.

XRP kostet rund 1,07 US-Dollar und verliert etwa 0,4 Prozent. Solana gehört mit rund 75 US-Dollar und einem Minus von ungefähr einem Prozent zu den schwächeren großen Kryptowährungen. Der breite CoinDesk-20-Index gibt leicht nach.



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen

07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

08:30 DEU: Mercedes-Benz Group, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Evotec Telefonkonferenz Eckdaten H1/Prognosesenkung

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q2

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 6/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26

06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 6/26

08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26

08:30 CHE: Importpreise 6/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26

14:30 USA: Realeinkommen 6/26

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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