JEFFERIES stuft Friedrich Vorwerk auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Friedrich Vorwerk beim unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Risiken für den Pipeline- und Anlagenbauer seien nach der deutlichen Kurskorrektur inzwischen weitgehend eingepreist, schrieb Martin Comtesse am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Projektausführungen im zweiten Quartal nach dem schwachen Jahresstart gebessert haben./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 63,10EUR auf Lang & Schwarz (14. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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