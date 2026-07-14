JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 85 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals dürfte nur wenig unter dem Vorjahreswert - bereinigt um damalige positive Sondereffekte - gelegen haben, schrieb Elodie Rall am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 6. August. Die korrigierten Ziele für das Passagieraufkommen seien recht anspruchslos und für die Aktien somit ein reinigendes Gewitter. Sie seien zuletzt schlecht gelaufen und dürften von jeglichen positiven Nachrichten zum Nahost-Krieg profitieren./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 70,30EUR auf Lang & Schwarz (14. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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