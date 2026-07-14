Fortuna legt technischen Bericht zur Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor

Der technische Bericht ist auf der

freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 – Offenlegungsstandards für Mineralprojekte – einen technischen Bericht mit dem Titel „Diamba Sud Goldprojekt, Region Kédougou, Senegal“ mit Stichtag 30. Juni 2026 (der „technische Bericht“) eingereicht hat, der die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie untermauert, die zuvor in

Vancouver / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) –

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 8,37EUR auf NYSE (14. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.