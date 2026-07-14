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    Fortuna legt technischen Bericht zur Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor

    Fortuna legt technischen Bericht zur Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining- ... freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 – Offenlegungsstandards für Mineralprojekte – einen technischen Bericht mit dem Titel „Diamba Sud Goldprojekt, Region Kédougou, Senegal“ mit Stichtag 30. Juni 2026 (der „technische Bericht“) eingereicht hat, der die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie untermauert, die zuvor in Fortunas Pressemitteilung vom 29. Juni 2026 bekannt gegeben wurden.

     

    Der technische Bericht ist auf der Website des Unternehmens sowie auf SEDAR+ und EDGAR unter dem Profil des Unternehmens verfügbar. 

     

    Über Fortuna Mining Corp.

     

    Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

     

    IM NAMEN DES VORSTANDS

     

    Jorge A. Ganoza

    Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

    Fortuna Mining Corp.

     

    Investor Relations:

     

    Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

     

    In Europa

     

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 8,37EUR auf NYSE (14. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




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    Fortuna legt technischen Bericht zur Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor Vancouver / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 – …
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