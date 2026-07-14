🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGold Royalty AktievorwärtsNachrichten zu Gold Royalty
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold-Royalty wird am 5. August 2026 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlichen und kündigt den Erwerb weiterer Royalties an

    Gold-Royalty wird am 5. August 2026 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlichen und kündigt den Erwerb weiterer Royalties an
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty ... gibt bekannt, dass es seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 am Mittwoch, dem 5. August 2026, nach Börsenschluss veröffentlichen wird.

     

    Am Donnerstag, dem 6. August 2026, findet um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz statt, um die Ergebnisse zu erörtern. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:

     

    Webinar: Hier klicken

    USA und Kanada (gebührenfrei): 1-833-890-3060

    International: 1-412-206-6408

     

    Die Präsentation der Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com verfügbar sein; eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation zur Verfügung stehen.

     

    Erwerb weiterer Lizenzgebühren in Nevada

     

    Gold Royalty freut sich zudem bekannt zu geben, dass das Unternehmen zwei Net-Smelter-Return-Lizenzgebühren („NSR“) in Nevada von einem privaten Verkäufer für einen Gesamtkaufpreis von 0,8 Millionen US-Dollar erworben hat.

     

    Die erworbenen Lizenzgebühren umfassen: (i) eine 2,0-prozentige NSR-Lizenzgebühr für das Sterling-Grundstück, das von AngloGold Ashanti Limited betrieben wird und südlich des Arthur-Projekts des Unternehmens liegt. Sterling beherbergt einen oberflächennahen, hochgradigen, ehemals produzierenden Tagebaubetrieb; und (ii) eine 0,5-prozentige NSR-Lizenzgebühr über Teile von Granite Creek, das von i-80 Gold Corp. betrieben wird. Die Granite-Creek-Lizenzgebühr deckt Teile der Felix- und Blue-Bell-Gruben bei Granite Creek ab und umfasst damit verbundene Mindestvorauszahlungen in Höhe von 31.500 US-Dollar pro Jahr.

     

    Über Gold Royalty Corp.

     

    Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Royalty- und Streaming-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Royalty- und Streaming-Beteiligungen an Edelmetallen aufzubauen, das für unsere Aktionäre überdurchschnittliche langfristige Renditen generiert. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht hauptsächlich aus Net-Smelter-Return-Royalties an Goldlagerstätten in Nord- und Südamerika.

     

    Kontakt bei Gold Royalty Corp.

     

    Jackie Przybylowski

    Vizepräsidentin, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit

    Telefon: 1-833-396-3066

    E-Mail:info@goldroyalty.com

     

    In Europa

     

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Qualifizierte Person

     

    Alastair Still, P.Geo., Leiter der technischen Abteilung des Unternehmens, ist eine „qualifizierte Person“ im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Gold Royalty Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 2,56EUR auf NYSE Arca (14. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gold-Royalty wird am 5. August 2026 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlichen und kündigt den Erwerb weiterer Royalties an PR Q3 GROY (00467978.DOCX;1)Vancouver, British Columbia / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     