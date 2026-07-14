HCLTech verzeichnet ein starkes erstes Quartal, das von Auftragseingängen in Rekordhöhe von 2,4 Milliarden USD getragen wurde

NEW YORK und NOIDA, Indien, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat heute seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende erste Quartal bekannt gegeben. Der Umsatz in US-Dollar belief sich auf 3,65 Milliarden USD, was einem Anstieg von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während der Umsatz bei konstanter Währung (CC) im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 % stieg.

„Wir haben mit 2,4 Milliarden USD den höchsten Netto-Neugeschäftswert im ersten Quartal aller Zeiten verzeichnet, und unser Geschäftsbereich „Advanced AI" wuchs auf Basis konstanter Wechselkurse um 10,6 % gegenüber dem Vorquartal und um 62,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies zeigt, dass sich Unternehmen für uns entscheiden, um ihre KI-gestützte Transformation voranzutreiben. In Verbindung mit den operativen Effizienzsteigerungen, die sich in der Margenausweitung widerspiegeln, gibt uns diese Dynamik die Zuversicht, dass wir gut aufgestellt sind, um den Markt mittelfristig weiterhin zu übertreffen", sagte C. Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech.

Das Umsatzwachstum im Dienstleistungsbereich wurde von einer anhaltend starken Entwicklung im Bereich IT- und Unternehmensdienstleistungen getragen, der auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 4,2 % stieg. Der jährlich wiederkehrende Umsatz von HCL Software belief sich auf 1,06 Milliarden USD, was einem Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahr (auf vergleichbarer Basis) entspricht. Der Umsatz im Bereich „Advanced AI" belief sich im Quartal auf 171 Millionen USD. Der Jahresumsatz pro Mitarbeiter lag bei 65.500 USD, was einem Anstieg von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Wachstum in den einzelnen Branchen wurde vom Bereich Öffentliche Dienste mit einem Anstieg von 12 % im Jahresvergleich (CC) angeführt, gefolgt vom Einzelhandel und den Konsumgütern mit 10,1 % im Jahresvergleich (CC) sowie dem Bereich Technologie und Dienstleistungen mit 7,3 % im Jahresvergleich (CC). Was die Regionen betrifft, verzeichneten die USA ein Wachstum von 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr (CC) und Europa ein Wachstum von 0,1 %. Der Rest der Welt verzeichnete ein Wachstum von 10,8 % im Vergleich zum Vorjahr (CC).