Bastei Luebbe: Umsatz steigt, reduzierte Profitabilität im Marktumfeld
Trotz rückläufiger Marge und höherer Kosten stärkt der Konzern seine digitale Präsenz, investiert in neue Formate und verbessert spürbar Liquidität und Bilanz.
- Konzernumsatz 118,4 Mio. € (+3,8% / +4,4 Mio. € gegenüber Vorjahr); digitaler Anteil steigt auf 32%, dagegen schrumpft der Anteil community‑getriebener Geschäftsmodelle von 39% auf 30%.
- Konzern‑EBIT sinkt auf 9,3 Mio. € (Vorjahr 17,1 Mio. €) bei einer EBIT‑Marge von 7,9% (Vorjahr 15,0%).
- Hauptursachen für Ergebnisrückgang: margenschwächerer Umsatz‑/Programmmix, höhere Produktions‑ und Honorarkosten sowie gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen; Materialaufwand stieg auf 64,2 Mio. € (Quote 54,2%).
- Strategische Zukunftsinvestitionen und Akquisitionen (z. B. Papertoons, Siebter Himmel), neue Marken/Formate wie shelfie.audio und Pfaueninsel sowie Expansion (u. a. LYX in den USA).
- Deutlich verbesserte Liquidität: Operativer Cashflow 10,8 Mio. € (Vorjahr −0,6 Mio.), Free Cashflow 9,1 Mio.; solide Bilanz mit 60,5% Eigenkapitalquote und Nettofinanzvermögen 11,7 Mio. €.
- Dividende vorgeschlagen: 0,25 € je Aktie (Vorjahr 0,36 €, Ausschüttungsquote 50%); Ausblick 2026/27: Umsatz 118–122 Mio. €, EBIT 10–12 Mio. € (+10–30%) und Rückkehr der EBIT‑Marge in Richtung ~10% durch Kosten‑ und Programmoptimierung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Bastei Luebbe ist am 14.07.2026.
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