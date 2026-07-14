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    Bastei Luebbe: Umsatz steigt, reduzierte Profitabilität im Marktumfeld

    Trotz rückläufiger Marge und höherer Kosten stärkt der Konzern seine digitale Präsenz, investiert in neue Formate und verbessert spürbar Liquidität und Bilanz.

    Bastei Luebbe: Umsatz steigt, reduzierte Profitabilität im Marktumfeld
    • Konzernumsatz 118,4 Mio. € (+3,8% / +4,4 Mio. € gegenüber Vorjahr); digitaler Anteil steigt auf 32%, dagegen schrumpft der Anteil community‑getriebener Geschäftsmodelle von 39% auf 30%.
    • Konzern‑EBIT sinkt auf 9,3 Mio. € (Vorjahr 17,1 Mio. €) bei einer EBIT‑Marge von 7,9% (Vorjahr 15,0%).
    • Hauptursachen für Ergebnisrückgang: margenschwächerer Umsatz‑/Programmmix, höhere Produktions‑ und Honorarkosten sowie gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen; Materialaufwand stieg auf 64,2 Mio. € (Quote 54,2%).
    • Strategische Zukunftsinvestitionen und Akquisitionen (z. B. Papertoons, Siebter Himmel), neue Marken/Formate wie shelfie.audio und Pfaueninsel sowie Expansion (u. a. LYX in den USA).
    • Deutlich verbesserte Liquidität: Operativer Cashflow 10,8 Mio. € (Vorjahr −0,6 Mio.), Free Cashflow 9,1 Mio.; solide Bilanz mit 60,5% Eigenkapitalquote und Nettofinanzvermögen 11,7 Mio. €.
    • Dividende vorgeschlagen: 0,25 € je Aktie (Vorjahr 0,36 €, Ausschüttungsquote 50%); Ausblick 2026/27: Umsatz 118–122 Mio. €, EBIT 10–12 Mio. € (+10–30%) und Rückkehr der EBIT‑Marge in Richtung ~10% durch Kosten‑ und Programmoptimierung.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Bastei Luebbe ist am 14.07.2026.

    Der Kurs von Bastei Luebbe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,1700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,13 % im Plus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,1800EUR das entspricht einem Plus von +0,14 % seit der Veröffentlichung.


    Bastei Luebbe

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    ISIN:DE000A1X3YY0WKN:A1X3YY
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