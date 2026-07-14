Bastei Luebbe Posts Higher Revenues but Profitability Slips in Tough Market
In a year of mixed dynamics, the Group delivered modest growth, stronger cash generation and rising digital revenues, while preparing for a sharper profit upswing ahead.
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
- Group revenues rose by 3.8% to €118.4 million in the 2025/2026 financial year.
- Group EBIT was €9.3 million with an EBIT margin of 7.9% (down from 15.0% the previous year).
- Dividend proposal: €0.25 per share, at the upper end of the company’s dividend policy (down from €0.36).
- The share of revenues from digital business increased to 32% of total revenues (up from 31%).
- Free cash flow turned positive at €9.1 million; net profit €6.4 million and earnings per share €0.48.
- Outlook for 2026/2027: revenues expected to be stable with a disproportionately sharp improvement in profitability; group EBIT expected to be €10–12 million (margin approaching 10%).
The next important date, Publication of the annual financial report, at Bastei Luebbe is on 14.07.2026.
The price of Bastei Luebbe at the time of the news was 7,1800EUR and was up +1,27 % compared with the previous day.
16 minutes after the article was published, the price was 7,1700EUR this corresponds to a minus of -0,14 % since publication.
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