Update zum DAX: Wenn diese Marke verletzt wird, dann...

In unserem letzten Artikel zum DAX hatten wir ein seltenes Signal unseres RW Predator auf Wochenbasis aufgezeigt. Seit 1991 gab es nur 6 dieser Signale, von denen 5 in einem Crash und eines in einer Seitwärts-Konsolidierung mündeten. Nun, einige Wochen später, wollen wir die bisherige Marktentwicklung betrachten und ein kurzes Update geben.

Nach einem kurzen Zucken gen Süden (etwa 800 Punkte) schob sich der Leitindex der Deutschen Börse abermals gen Norden und markierte sogar neue Verlaufshochs. Soweit so schlecht. Wir sehen jedoch auch, dass das Überwinden des "alten Hochs" mitnichten nachhaltig war. Vielmehr würde der Ausbruch als Fake-Breakout (Fehlausbruch) gelten, falls der Kurs des Index demnächst unter 24.718 Zähler absinken sollte. Unser Indikator ist weiter abgesunken, befindet sich aber noch im neutralen Bereich, womit das letzte Signal (Short) noch aktiv ist.

RW PREDATOR

Die meisten Indikatoren zeigen uns also nichts an, was wir nicht aus dem blanken Chart heraus auch ablesen könnten. Darum haben wir von RealMoneyTrader.com eigene Tools entwickelt und setzen nur jene ein, die uns etwas anzeigen, das wir nicht ohnehin aus dem Chart direkt ersehen könnten. Unser Indikator misst nicht die Höhe oder das Momentum der jüngsten Bewegungen, sondern filtert die Struktur, mit der sich der Markt bewegt heraus. Da diese in den Extrembereichen, ungeachtet dessen, ob der Markt zuletzt 5, 10, 50% gestiegen oder 2, 7, 11 oder 25% gefallen ist, stets sehr ähnlich sind.

So generierte der RW PREDATOR beispielsweise 2025 vor dem Frühjahres-Crash (Trump, Zolltafeln) ein nahezu perfektes Shortsignal (siehe Chart), traf aber auch beim Tief des Crashs ausgezeichnet und generierte danach im September und November Long-Signale. Die Erholung ab Februar 2026 fiel moderat aus, was angesichts von festgelegten Teilausstiegen und dem Trade-Management trotzdem profitabel gehandelt werden konnte. Ende März gab es ein Zukaufsignal, bei dem wir über den zeitbasierten Exit ausstiegen.

FEIERABEND-TRADING Live

Seit dem 2.2.2026 bieten wir börsentäglich ab 18 Uhr unser FEIERABEND-TRADING an. Hier besprechen wir die Handelstage, schauen uns Statistiken an und leiten daraus konkrete Trades her, die zum Beispiel mit Morgan Stanley Produkten konkret umgesetzt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte nutzen Sie diesen Link zur Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/7563367217616552537

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In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/