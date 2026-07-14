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    René Wolfram

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    Update zum DAX: Wenn diese Marke verletzt wird, dann...

    Fehlausbruch im DAX, wenn diese Marke durchbrochen wird

    In unserem letzten Artikel zum DAX hatten wir ein seltenes Signal unseres RW Predator auf Wochenbasis aufgezeigt. Seit 1991 gab es nur 6 dieser Signale, von denen 5 in einem Crash und eines in einer Seitwärts-Konsolidierung mündeten. Nun, einige Wochen später, wollen wir die bisherige Marktentwicklung betrachten und ein kurzes Update geben.

    Nach einem kurzen Zucken gen Süden (etwa 800 Punkte) schob sich der Leitindex der Deutschen Börse abermals gen Norden und markierte sogar neue Verlaufshochs. Soweit so schlecht. Wir sehen jedoch auch, dass das Überwinden des "alten Hochs" mitnichten nachhaltig war. Vielmehr würde der Ausbruch als Fake-Breakout (Fehlausbruch) gelten, falls der Kurs des Index demnächst unter 24.718 Zähler absinken sollte. Unser Indikator ist weiter abgesunken, befindet sich aber noch im neutralen Bereich, womit das letzte Signal (Short) noch aktiv ist. 

     

    RW PREDATOR

    Die meisten Indikatoren zeigen uns also nichts an, was wir nicht aus dem blanken Chart heraus auch ablesen könnten. Darum haben wir von RealMoneyTrader.com eigene Tools entwickelt und setzen nur jene ein, die uns etwas anzeigen, das wir nicht ohnehin aus dem Chart direkt ersehen könnten. Unser Indikator misst nicht die Höhe oder das Momentum der jüngsten Bewegungen, sondern filtert die Struktur, mit der sich der Markt bewegt heraus. Da diese in den Extrembereichen, ungeachtet dessen, ob der Markt zuletzt 5, 10, 50% gestiegen oder 2, 7, 11 oder 25% gefallen ist, stets sehr ähnlich sind. 

    So generierte der RW PREDATOR beispielsweise 2025 vor dem Frühjahres-Crash (Trump, Zolltafeln) ein nahezu perfektes Shortsignal (siehe Chart), traf aber auch beim Tief des Crashs ausgezeichnet und generierte danach im September und November Long-Signale. Die Erholung ab Februar 2026 fiel moderat aus, was angesichts von festgelegten Teilausstiegen und dem Trade-Management trotzdem profitabel gehandelt werden konnte. Ende März gab es ein Zukaufsignal, bei dem wir über den zeitbasierten Exit ausstiegen. 

     

     

     

    FEIERABEND-TRADING Live

    Seit dem 2.2.2026 bieten wir börsentäglich ab 18 Uhr unser FEIERABEND-TRADING an. Hier besprechen wir die Handelstage, schauen uns Statistiken an und leiten daraus konkrete Trades her, die zum Beispiel mit Morgan Stanley Produkten konkret umgesetzt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte nutzen Sie diesen Link zur Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/7563367217616552537

     

    Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader

    In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/

     

     

     

     

     

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    René Wolfram, 1977 nahe der Finanzmetropole Frankfurt geboren, kam während seines BWL-Studiums im Jahr 1997 erstmals mit dem Börsenhandel in Berührung. Nach den ersten Schritten im Bereich Aktienhandel verlagerte sich sein Haupt-Aktionsfeld in den Bereich Derivate und Futures, die er mit einem Multimarket-Ansatz auf fundamental-systematischer Basis handelt. Inspiriert von seinem Vorbild, der Trading-Legende Larry Williams, nahm er an der offiziellen Weltmeisterschaft im Echtgeld-Trading, dem Robbins Trading Worldcup Championship teil, und belegte als erster Deutscher 2013 den dritten Platz. Neben seinem täglichen Livetrading bildete er bereits über 3.500 Trader aus, hielt Vorträge in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien und den USA. Auf seinem Portal www.realmoneytrader.com und auf seinem Youtube-Kanal stellt er regelmäßig Informationen und kostenlose Schulungen bereit. Seine Methoden beinhalten sowohl Daytrading, als auch Swingtrading-Strategien auf Rohstoffe, Indizes, Währungen und Anleihen.
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    Diese Kolumne wurde Ihnen präsentiert von Morgan Stanley“.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
    Verfasst von realmoneytrader
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    René Wolfram Update zum DAX: Wenn diese Marke verletzt wird, dann... Die geopolitische Lage bleibt absolut angespannt. Jüngst nahmen die USA und der Iran die Kampfhandlungen wieder auf, was die Märkte erneut verunsicherte. Wir nehmen dies zum Anlass, ein Update zu unserem DAX-Signal aus dem April zu geben. Dabei beleuchten wir die derzeitige Indikatorstellung und nennen eine wichtige Marke, bei deren Verletzung der Markt in eine dynamischere Bewegung übergehen dürfte.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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