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    DATA MODUL AG O.N.: Umsatz- und Ergebnisüberschreitung Q2 2026 vs Vorjahr

    DATA MODUL meldet für Q2 2026 rückläufige Umsätze, aber eine deutliche Ergebniswende und kräftig steigende Aufträge – auf Basis vorläufiger Zahlen mit Details Anfang August.

    DATA MODUL AG O.N.: Umsatz- und Ergebnisüberschreitung Q2 2026 vs Vorjahr
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
    • DATA MODUL AG – vorläufige Q2‑2026‑Meldung veröffentlicht am 14.07.2026 (Insiderinformation).
    • Konzernumsatz sank im Q2 2026 um ca. 4,5% auf EUR 51,4 Mio. (Vorjahr EUR 53,8 Mio.).
    • Konzern‑EBIT stieg auf EUR 0,4 Mio. und liegt damit ca. 200% über dem Vorjahreswert von EUR -0,4 Mio.
    • Auftragseingang erhöhte sich um ca. 16,1% auf EUR 59,8 Mio. (Vorjahr EUR 51,5 Mio.).
    • Angaben basieren auf vorläufigen Zahlen; die endgültigen Q2‑Zahlen werden am 7. August 2026 veröffentlicht.
    • Weitere Details und Erläuterungen zu Finanzkennzahlen auf der Investor‑Website; Ansprechpartner: Lena Haas, Investor Relations (InvestorRelations@data-modul.com).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei DATA MODUL AG O.N. ist am 07.08.2026.

    Der Kurs von DATA MODUL AG O.N. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,06 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,80EUR das entspricht einem Plus von +0,35 % seit der Veröffentlichung.


    DATA MODUL AG O.N.

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    ISIN:DE0005498901WKN:549890
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