Jefferies hebt Friedrich Vorwerk auf 'Hold' - Ziel bleibt 65 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 64,25 auf Lang & Schwarz (14. Juli 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um -10,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +0,66 %/+70,34 % bedeutet.