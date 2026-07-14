ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Friedrich Vorwerk auf 'Hold' - Ziel bleibt 65 Euro
- Jefferies stuft Friedrich Vorwerk auf Hold hoch
- Risiken nach Kurskorrektur weitgehend eingepreist
- Projektausführungen im zweiten Quartal verbessert
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Friedrich Vorwerk beim unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Risiken für den Pipeline- und Anlagenbauer seien nach der deutlichen Kurskorrektur inzwischen weitgehend eingepreist, schrieb Martin Comtesse am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Projektausführungen im zweiten Quartal nach dem schwachen Jahresstart gebessert haben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 64,25 auf Lang & Schwarz (14. Juli 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um -10,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +0,66 %/+70,34 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 65 Euro
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Community Beiträge zu Friedrich Vorwerk Group - A255F1 - DE000A255F11
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Habt ihr die umfangreichen Insiderkäufe in den letzten Tagen gesehen? Der Vorstand hat letzte Woche noch mal nachgelegt. Das ist schon ein Statement.
Der Newsflow geht aber nun wieder in die richtige Richtung: https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/friedrich-vorwerk-gewinnt-auftrag-fuer-die-erbringung-von-schweissdienstleistungen-in-zentralasien/05075490-2535-41c2-ae50-e30715d2e514_de
Ja, die aktuelle Kursentwicklung tut weh, aber mal rational betrachtet: