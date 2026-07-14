Jefferies hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel hoch auf 66 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 53,83 auf Lang & Schwarz (14. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +6,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +1,43 %/+21,72 % bedeutet.