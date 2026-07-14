ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel hoch auf 66 Euro
- Jefferies hebt Kursziel Salzgitter auf 66
- Aktien von Hold auf Buy hochgestuft durch Jefferies
- Analyst sieht 2027 Prognose 18 Prozent über Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter von 55 auf 66 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Konzern sei einer der größten Profiteure steigender Volumina und Preise im Zuge der Protektionsmaßnahmen für die europäische Stahlbranche, schrieb Cole Hathorn am Montag. Zudem schlage das deutsche Infrastrukturpaket ab 2027 durch. Hathorn sieht 2026 Spielraum für eine weitere Erhöhung der operativen Ergebnisprognose (Ebitda) und liegt mit seiner Prognose für 2027 um 18 Prozent über dem Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 53,83 auf Lang & Schwarz (14. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +6,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +1,43 %/+21,72 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 66 Euro
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Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
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Salzgitter-Konzern verstärkt Defence-Portfolio und übernimmt Thyrolf & Uhle
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/salzgitter-konzern-verstaerkt-defence-portfolio-und-uebernimmt-thyrolf-uhle/aac9c943-9249-45dd-a33d-f834cbf1dda3_de
- Traditionsstandort in Dessau verfügt über eine hohe Kompetenz und Expertise im Stahlbau, Komponentenbau und Blechverarbeitung
- Thyrolf & Uhle stellt Stahlkomponenten für den ballistischen Schutz her und liefert Sicherheitsstahl in den Güten SECURE® 400, 450, 500 und 600
- Mit der Übernahme des Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitenden stärkt die Salzgitter AG ihr Portfolio in einem Wachstumsmarkt
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