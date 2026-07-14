UBS stuft Siemens Healthineers auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. In der Radiotherapie heiße es nicht mehr nur Varian gegen Elektra, schrieb Kavya Deshpande am Montag in seinem Branchenkommentar. Die Siemens-Health-Tochter dürfte die Nase gegenüber Elektra zwar vorn behalten. Es kämen jedoch ganz neue Akteure ins Spiel, die eine neue Innovationsrunde auslösen dürften. Diese werde sich wohl auf den Softwareaspekt konzentrieren, mit sinkenden Markteintrittsbarrieren und Chancen für Herausforderer. Deshpandes Favorit ist United Imaging, gefolgt von neutral eingestuften Siemens Health und zum Verkauf empfohlenen Elektra./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 35,38EUR auf Lang & Schwarz (14. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Kavya Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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