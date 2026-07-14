ABC-Korrektur scheint durch zu sein

Dort griffen die Käufer wieder zu und hoben den Kurs zurück bis in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie knapp unter den aktuellen Abwärtstrend. Gelingt nun ein nachhaltiger Anstieg über 188,35 US-Dollar, würde sich die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Ausbruch deutlich erhöhen. In diesem Fall könnten Kursgewinne bis 200,00 US-Dollar und anschließend sogar bis zum Jahreshoch bei 212,76 US-Dollar folgen. Ein solcher Ausbruch könnte daher als Einstiegssignal für Anleger dienen.

Nach dem markanten Hoch von 212,76 US-Dollar Ende März geriet die Chevron-Aktie zunächst deutlich unter Druck und fiel bis auf 176,13 US-Dollar. Eine anschließende Erholung führte den Kurs noch einmal in den Bereich von 200,00 US-Dollar, bevor die Aktie bis Anfang Juli im Rahmen einer geordneten ABC-Korrektur auf den wichtigen Unterstützungsbereich bei 161,86 US-Dollar zurücksetzte.

Auf der Unterseite bleibt die Marke von 160,00 US-Dollar entscheidend. Erst ein Rückfall darunter würde das Chartbild deutlich eintrüben und weitere Kursverluste bis 153,17 US-Dollar sowie anschließend bis 146,49 US-Dollar wahrscheinlicher machen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 188,35 US-Dollar

Kursziele : 200,00 und 212,76 US-Dollar

Renditechance via DU65CG : 135 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU65CG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,84 - 1,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 160,0698 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 160,0698 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 181,02 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 212,76 US-Dollar Hebel: 8,59 Kurschance: + 135 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9ZSD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,12 - 2,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 204,7776 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 204,7776 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 181,02 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,45 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.