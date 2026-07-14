Runde Nummer zwei

Aktuell versuchen die Käufer, dieses Muster nach oben aufzulösen. Gelingt der Ausbruch, könnte dies ein neues Kaufsignal liefern. Einstiegschancen werden derzeit oberhalb von 97,25 Euro gesehen. In diesem Fall könnte die Aktie zügig bis auf 105,00 Euro steigen. Bleibt die positive Dynamik erhalten, wäre sogar ein weiterer Anstieg bis auf 119,20 Euro möglich.

Bereits in der letzten technischen Analyse wurde darauf hingewiesen, dass ein Anstieg über 84,00 Euro und der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend den Weg bis auf 103,20 Euro ebnen könnten. Dieses Kursziel wurde inzwischen erreicht. Seit Anfang Juni bewegt sich die Aktie allerdings in einer Konsolidierungsphase, wobei die Kursschwankungen zuletzt immer geringer wurden. Dadurch hat sich ein sogenannter fallender Keil gebildet – ein Chartmuster, das häufig auf eine bevorstehende Aufwärtsbewegung hindeutet.

Auf der Unterseite bleibt der 200-Tage-Durchschnitt bei 83,33 Euro eine wichtige Unterstützung. Fällt die Aktie darunter, könnten Rückgänge bis auf 74,90 Euro folgen. Angesichts der derzeit positiven Analystenkommentare wird dieses Szenario aktuell jedoch als weniger wahrscheinlich eingeschätzt.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 97,25 Euro

Kursziele : 105,00 und 119,20 Euro

Renditechance via DN3DR0 : 180 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Wacker Chemie AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3DR0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,93 - 1,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 85,0548 Euro Basiswert: Wacker Chemie AG KO-Schwelle: 85,0548 Euro akt. Kurs Basiswert: 95,25 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 119,20 Euro Hebel: 8,35 Kurschance: + 180 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN19VN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,95 - 1,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 104,8024 Euro Basiswert: Wacker Chemie AG KO-Schwelle: 104,8024 Euro akt. Kurs Basiswert: 95,25 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,29 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.