Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 58,27 USD
Silber springt um +1,03 % nach oben auf 58,27 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,09 %
|1 Monat
|-18,17 %
|3 Monate
|-25,28 %
|1 Jahr
|+50,15 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,32834USD. Heute steht er bei 58,27USD. Das Investment wäre auf 22.132,0USD gewachsen – eine Steigerung von +121,32 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Silber-Sentiment gemischt bis bullisch: Bodenbildung und Seitwärts-Phase werden diskutiert. Kurzfristig könnten Tiefs um 50–56 USD erreicht werden; Silvester-Ziele um ca. 125 USD werden genannt. Langfristig werden 150–200 USD diskutiert; einige sehen 300–500 USD bis ca. 2029–2030. Fundamentale/technische Sicht: anhaltende Nachfrage, Minen-Output korreliert mit Ölpreis. 14-Tage-Entwicklung wird nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|322,10EUR
|+0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|113,61EUR
|+0,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|226,24EUR
|+0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|298,08EUR
|+1,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|82,80EUR
|+0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|475,68EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|338,16EUR
|+0,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,50EUR
|+0,70 %
|Long
|1
|0,00
|113,57EUR
|+0,58 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,074EUR
|+0,31 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.