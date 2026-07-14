Silber rast nach oben – Kurs bei 58,27 USD

+1,03 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,09 % 1 Monat -18,17 % 3 Monate -25,28 % 1 Jahr +50,15 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 58,27. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,32834USD. Heute steht er bei 58,27USD. Das Investment wäre auf 22.132,0USD gewachsen – eine Steigerung von +121,32 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Silber-Sentiment gemischt bis bullisch: Bodenbildung und Seitwärts-Phase werden diskutiert. Kurzfristig könnten Tiefs um 50–56 USD erreicht werden; Silvester-Ziele um ca. 125 USD werden genannt. Langfristig werden 150–200 USD diskutiert; einige sehen 300–500 USD bis ca. 2029–2030. Fundamentale/technische Sicht: anhaltende Nachfrage, Minen-Output korreliert mit Ölpreis. 14-Tage-Entwicklung wird nicht angegeben.