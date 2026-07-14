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    LAIQON AG: AuM H1 2026 11,0 Mrd EUR; Digital Wealth +56% auf 1,3 Mrd EUR

    Mit kräftigem Wachstum, starkem Digital-Segment und klaren Zielen für Effizienz und Profitabilität setzt der Konzern seinen dynamischen AuM-Ausbau konsequent fort.

    LAIQON AG: AuM H1 2026 11,0 Mrd EUR; Digital Wealth +56% auf 1,3 Mrd EUR
    Foto: adobe.stock.com
    • Gesamt-AuM stiegen zum 30.06.2026 auf 11,0 Mrd. EUR (H1 2025: 7,0 Mrd. EUR) – YoY +56,9 %; organisches YTD‑Wachstum gegenüber FY 2025: +1,0 Mrd. EUR (+10 %)
    • AuM-Aufteilung per 30.06.2026: Asset Management 8,22 Mrd. EUR, Wealth Management 1,50 Mrd. EUR, Digital Wealth 1,30 Mrd. EUR
    • Digital Wealth als Hauptwachstumstreiber: Segment‑AuM nahezu verdoppelt YoY (+97 %) und YTD organisch um 0,5 Mrd. EUR auf 1,3 Mrd. EUR (+56 %)
    • Treiber im Digital‑Segment: LAIC (Wealth Tech) verantwortet ~507 Mio. EUR Zuwachs (ca. 79 % des Segmentwachstums); Aufteilung: LAIC White Label 0,60 Mrd., LAIC AI‑Fonds 0,09 Mrd., growney 0,60 Mrd.
    • Asset Management‑Entwicklung: Übernahme des MainFirst‑Portfolios (2,10 Mrd. EUR, 01.08.2025) plus organisches Netto‑Wachstum ~1,41 Mrd. EUR; ein wegfallendes Staatsfondsmandat (~0,62 Mrd.) wurde kompensiert
    • Ausblick/Strategie: Digital Wealth trug ~45 % zum Konzernwachstum in H1 2026; Ziel AuM 12 Mrd. EUR für 2026; Restrukturierungsprogramm mit Ziel Cost‑Income‑Ratio 70 % für 2027; vorläufige H1‑Umsatz-/EBITDA‑Zahlen am 12.08., Halbjahresbericht am 28.08.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, Präsenz, bei LAIQON ist am 27.08.2026.

    Der Kurs von LAIQON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,34 % im Plus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,4600EUR das entspricht einem Plus von +1,25 % seit der Veröffentlichung.


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