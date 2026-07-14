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    Kehrtwende in der Energiepolitik

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    Wird Neuseeland das neue Norwegen?

    Neuseelands Regierung hat sich für LNG-Terminals entschieden, um Versorgungsrisiken und Preisvolatilität auf dem verknappten Gasmarkt abzufedern. Nach dem Wegfall des Öl- und Gasexplorationsverbots im vergangenen Jahr zeigt die inländische Produktion nach Jahren des Verfalls wieder erste Lebenszeichen.

     

    Der neuseeländische Ölproduzent Monumental Energy (ISIN: CA61534D1087, WKN: A3EYZW) setzt auf modernste chemische Verfahren, um die täglichen Fördermengen im Taranaki-Becken, dem einzigen produzierenden Sedimentbecken Neuseelands, zu stabilisieren. Dabei setzt man auf Expertise aus den USA: Ein texanisches Unternehmen wurde mit der Entwicklung einer chemischen Formel beauftragt.

     

    Die Chemikalie soll die Bildung von Kristallgittern verhindern: Wenn Rohöl abkühlt, beginnen die darin enthaltenen Paraffine auszukristallisieren. Diese Kristalle vernetzen sich zu einem dreidimensionalen Netzwerk und verfestigen das Öl. Die Chemikalie lagert sich an die wachsenden Paraffinkristalle an, stört ihre geordnete Struktur und verhindert so die Verbindung zu einem starren Gitter.

     

    Know-how aus Texas für stabile Ölproduktion in Neuseeland

     

    Dadurch bleibt das Öl auch bei Temperaturen unterhalb des ursprünglichen Trübungspunkts fließfähig. „Durch das Einbringen dieser Chemikalie in das Bohrloch wird zudem die Bildung von weniger Wachsablagerungen an Pumpen und anderen Bauteilen reduziert, was zu besseren und höheren Förderraten und einer optimierten Feldnutzung führt“, sagt Monumental Energy CEO Maximilian Sali.

     

    Die Energieversorgung ist eines der am meisten diskutierten Themen in Neuseeland. Die Regierung will noch vor den Wahlen im November einen Vertrag über das erste LNG-Importterminal des Landes abschließen. Dadurch will der Inselstaat eine zuverlässige und erschwingliche Alternative zu Elektrizität aus erneuerbaren Quellen schaffen.

     

    Das Vergabeverfahren läuft bereits. Energieminister Simeon Brown verweist darauf, dass Neuseeland alle vier Jahre ein Dürrejahr erlebe. „Wenn wir das Gas nicht im Inland fördern können, brauchen wir es woanders. Wir sehen es als Versicherung gegen das Risiko eines Dürrejahres; es geht um Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und auch um Bezahlbarkeit.“

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