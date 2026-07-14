UBS stuft Traton auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus der Anleger dürfte auf der Preis-Kosten-Dynamik des Lastwagenbauers liegen, auf Margentreibern bei der Tochter Scania und dem Segment International, schrieb Hemal Bhundia am Montag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Bhundia rechnet zudem mit einem soliden Auftragseingang im zweiten Geschäftsviertel./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 34,80EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: positiv
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