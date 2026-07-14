DAX mal unter, mal über 25 000 Punkten – Start der US-Berichtssaison

Der Handel in Asien hat darauf bereits mit weiteren Kursrückgängen reagiert. Lediglich die Aktienmärkte in China konnten sich dem Verkaufsdruck entziehen und notieren nach leicht positiven Handelsdaten in der Gewinnzone. Insbesondere die Exportaktivitäten rund um KI-fähige Technologien haben den Handel im Reich der Mitte angekurbelt.

Die Anleger schauen weiterhin voller Skepsis in den Nahen Osten und verlieren mehr und mehr die Hoffnung auf ein zeitnahes Ende des Krieges. Nachdem sich nun auch die USA zu einer Abgabe von 20 Prozent auf Schiffsfracht hinreißen lassen wollen, legen die Ölpreise weiter zu. Die Straße von Hormus scheint damit zu einer einzigen Piratenroute zu verkommen. Das Abschätzen der daraus folgenden Einflüsse auf die Realwirtschaft wird nahezu unmöglich.

Der heutige Handelstag wird es weiter in sich haben. Allein fünf US-Großbanken eröffnen im Tagesverlauf offiziell die US-Berichtssaison und legen ihre Quartalszahlen vor. Zudem werden die US-Erzeugerpreise und eine Rede von Notenbankchef Kevin Warsh vor dem Bankenausschuss des Senats erwartet. Am späten Abend läuft zusätzlich der Konjunkturbericht der US-Notenbank in Form des Beige Books über die Nachrichtenticker. In diesem Umfeld dürfte sich der DAX aus technischer Sicht weiter mit der 25 000er-Marke beschäftigen und sich in engen Bahnen zwischen 24 850 und 25 050 Punkten bewegen.

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