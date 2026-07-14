Evotec droht nach Gewinnwarnung Kurstief seit zehn Jahren

"Eine weitere erhebliche Gewinnwarnung", betitelte Analyst Charles Weston seine erste Einschätzung. Zwar gebe es Silberstreifen am Horizont, dem Unternehmen dürfte es allerdings schwerfallen, den Markt davon zu überzeugen. Um Vertrauen zurückzugewinnen, müsse Evotec die Verbesserung der finanziellen Transparenz beschleunigen. Es müsse mehr Kennziffern mit Konstanz veröffentlichen und Prognosen mit mehr Details untermauern./bek/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 3,932 auf Tradegate (14. Juli 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -37,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 627,51 Mio..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8889EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +183,45 %/+155,10 % bedeutet.