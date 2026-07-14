AKTIE IM FOKUS
Evotec droht nach Gewinnwarnung Kurstief seit zehn Jahren
- Evotec Aktien stürzen nach harter Gewinnwarnung
- Bereinigtes EBITDA bei minus 70 bis minus 105 Millionen
- Kurstief droht mit dem tiefsten Stand seit 2016
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kursdesaster bahnt sich am Dienstag bei den Aktien von Evotec an. Eine harsche Gewinnwarnung des Forschungsunternehmens für die Pharma- und Biotech-Branche ließ den Kurs im frühen Handel auf Tradegate um 20 Prozent auf 3,952 Euro einbrechen im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag. Es droht nun ein Kurstief seit dem Jahr 2016.
Der Wirkstoff-Entwickler Evotec senkt wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich, wie er am späten Montagabend mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) soll nur noch bei minus 70 bis minus 105 Millionen Euro liegen. Zuletzt hatte der Konzern noch auf 0 bis plus 40 Millionen Euro gehofft.
"Eine weitere erhebliche Gewinnwarnung", betitelte Analyst Charles Weston seine erste Einschätzung. Zwar gebe es Silberstreifen am Horizont, dem Unternehmen dürfte es allerdings schwerfallen, den Markt davon zu überzeugen. Um Vertrauen zurückzugewinnen, müsse Evotec die Verbesserung der finanziellen Transparenz beschleunigen. Es müsse mehr Kennziffern mit Konstanz veröffentlichen und Prognosen mit mehr Details untermauern./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 3,932 auf Tradegate (14. Juli 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -37,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 627,51 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8889EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +183,45 %/+155,10 % bedeutet.
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Alles beim alten hier, das Management lügt und betrügt ungehemmt bei den Prognosen und muss sie immer wieder kassieren. Die Liquidität durch die Tafelsiber-Verkäufe wird nur wenige Quartale lang halten. Aber die Karotte für die Retailaktionäre mit Stockholm-Syndrom wurde ja schon wieder an den Stock gebunden, alles toll am laufen und die Zukunft wird golden. Eine grosse deutsche Biotech-Firma, zerstört letztendlich durch den Aufsichtsrat, der zwei schlechte CEOs hintereinander eingesetzt und nicht kontrolliert hat.
Falsches Forum.........
Evotec ist aus meiner Sicht zudem ist n einem Interessanten Markt unterwegs und ich sehe Chancen.
Insider-Käufe oder mal wieder gute News wäreen sich hilfreich. Aber Geduld ist mitunter auch gefragt.