UBS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Sell" belassen. Starke Nachfrage und höhere Spotraten hätten zur Erhöhung des operativen Ergebnisziels für 2026 geführt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu am Montag. Er wies darauf hin, dass die Kapazitäten von Hapag-Lloyd nur etwa halb so groß seien wie die des dänischen Konkurrenten Maersk, die Anhebung der Prognose, bezogen auf den Mittelwert, aber überproportional geringer ausgefallen sei. Dies könnte auf eine vorsichtigere Herangehensweise des Managements oder auf Unterschieden bei der Gewichtung der Fahrtgebiete hindeuten. Hapag-Lloyd setze im Vergleich zu Maersk einen größeren Anteil seiner Kapazitäten auf Transatlantikrouten ein./ck//rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 125,1EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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