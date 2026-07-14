BERENBERG stuft Hermes auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 1850 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Harrison Woodin-Lygo führte am Montag ein neues Researchprodukt für die Luxusbranche ein, neben den üblichen Finanzanalysen. Im Rahmen von "Field Notes" sollen praktische Erfahrungen und Beobachtungen diskutiert werden. In puncto Besucherzahlen und Interaktion mit den Kunden habe Hermes klar positiv herausgeragt, LVMHs Marke Dior habe Schwächen gezeigt, schrieb Woodin-Lygo nach einer Shoppingtour in der Londoner Bond Street./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:13 / GMT
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Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 1.645EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Harrison Woodin-Lygo
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1850
Kursziel alt: 1850
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Harrison Woodin-Lygo
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1850
Kursziel alt: 1850
Währung: EUR
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