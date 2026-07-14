BERENBERG stuft LVMH auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Harrison Woodin-Lygo führte am Montag ein neues Researchprodukt für die Luxusbranche ein, neben den üblichen Finanzanalysen. Im Rahmen von "Field Notes" sollen praktische Erfahrungen und Beobachtungen diskutiert werden. In puncto Besucherzahlen und Interaktion mit den Kunden habe Hermes klar positiv herausgeragt, LVMHs Marke Dior habe Schwächen gezeigt, schrieb Woodin-Lygo nach einer Shoppingtour in der Londoner Bond Street./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 489,1EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harrison Woodin-Lygo

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 420

Kursziel alt: 420

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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