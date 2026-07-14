Evotec-Aktie wird zerlegt – bis zu 105 Millionen Euro Verlust drohen

Der Grund für die Warnung liegt vor allem in schwächeren und späteren Erlösen aus Partnerschaften. Rund 40 Prozent der Umsatzlücke entfallen laut Evotec auf bestehende Kooperationen, bei denen sich Zeitpläne und Meilensteinzahlungen verschieben. Diese Umsätze werden nun erst 2027 erwartet. Weitere rund 45 Prozent der Lücke gehen auf geringere Beiträge aus möglichen neuen strategischen Partnerschaften zurück. Etwa 15 Prozent hängen mit einer niedrigeren als erwarteten Umsatzrealisierung zusammen. Damit rückt das bisherige Jahresziel klar außer Reichweite.

Evotec schockt den Markt mit einer massiven Prognosesenkung. Der Wirkstoffentwickler rechnet für 2026 nur noch mit einem Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro. Bislang hatte das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen 700 bis 780 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Noch härter fällt die Korrektur beim operativen Ergebnis aus: Statt eines bereinigten EBITDA von 0 bis plus 40 Millionen Euro erwartet Evotec nun einen Verlust von minus 70 bis minus 105 Millionen Euro. Die Aktie war bereits nachbörslich auf Tradegate um rund 14 Prozent eingebrochen. Am Dienstagmorgen weitet sich der Ausverkauf vorbörslich aus, das Minus liegt bei über 22 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr zeigen den Druck. Der Umsatz sank auf rund 300 Millionen Euro nach 371 Millionen Euro im Vorjahr. Der bereinigte EBITDA -Verlust weitete sich von 1,9 Millionen auf 43 Millionen Euro aus. Im Segment Discovery & Preclinical Development fiel der Umsatz um 16 Prozent auf 228 Millionen Euro, bei Just – Evotec Biologics um 29 Prozent auf 72 Millionen Euro. Im zweiten Quartal blieb der Rückgang zwar etwas geringer, doch die Trendwende reicht nicht aus, um die Jahresziele zu halten.

"Unser neuer Ausblick basiert in erster Linie auf einer aktualisierten Einschätzung der Aktivitäten im Bereich strategischer Partnerschaften sowie der Meilensteinzahlungen in der zweiten Jahreshälfte", sagte CFO Claire Hinshelwood. "Da diese Umsätze in der Regel eine höhere Marge aufweisen, wird der Einfluss auf das bereinigte EBITDA voraussichtlich überproportional ausfallen."

Für Anleger ist die Warnung besonders bitter, weil Evotec bereits mitten im Sparprogramm "Horizon" steckt. Mit Stellenabbau und weniger Standorten will der Konzern die laufenden Kosten bis Ende 2027 um rund 75 Millionen Euro senken. Davon sollen 20 bis 30 Prozent noch in diesem Jahr erreicht werden. Die vollständigen Halbjahreszahlen will Evotec am 13. August vorlegen. Bis dahin steht vor allem eine Frage im Raum: Wie viel Vertrauen bleibt, wenn Partnerschaften später liefern, neue Deals schwächer ausfallen und der operative Verlust deutlich tiefer wird als bislang gedacht?

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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