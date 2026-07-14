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    Netzwerkausrüster Ericsson verdient weniger - Steigende Kosten belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Ebita sank im zweiten Quartal um sieben Prozent
    • Umsatz fiel um sechs Prozent auf 52,7 Mrd Kronen
    • Konzern streicht weltweit rund fünftausend Stellen
    Netzwerkausrüster Ericsson verdient weniger - Steigende Kosten belasten
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Netzwerkausrüster Ericsson hat im zweiten Quartal wegen gestiegener Kosten weniger verdient. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sank um sieben Prozent auf knapp 6,9 Milliarden schwedische Kronen (rund 623 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Branchenexperten hatten hier im Schnitt einen Tick weniger erwartet. Der Umsatz sank um sechs Prozent auf rund 52,7 Milliarden Kronen. Analysten hatten hier allerdings etwas mehr auf dem Zettel. Unter dem Strich verdiente Ericsson mit knapp 4,1 Milliarden Kronen zwölf Prozent weniger als im Vorjahr.

    "Im zweiten Quartal haben wir Maßnahmen ergriffen, um den Anstieg der Komponentenkosten abzufedern", sagte der scheidende Konzernchef Börje Ekholm laut Mitteilung. Das Unternehmen werde auch weiterhin interne Maßnahmen sowie Preisanpassungen vornehmen, um diesen Effekt möglichst auszugleichen.

    Ericsson und andere Hersteller von Telekommunikationsausrüster leiden seit Jahren unter einer schwachen Nachfrage der Netzbetreiber, nachdem die erhofften Investitionen in den Ausbau von 5G-Netzen weitgehend ausgeblieben sind. Der Konzern reagierte mit Sparprogrammen und strich 2025 weltweit rund fünftausend Stellen. Auch in diesem Jahr sollen die Ausgaben weiter gesenkt werden.

    Der vorgelegte Quartalsbericht ist der letzte unter der Führung von Ekholm, der Ende September in den Ruhestand geht und von Per Narvinger abgelöst wird./err/mne/stk

    Telefon L.M.Ericsson (B)

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    ISIN:SE0000108656WKN:850001
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie

    Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 10,10 auf Tradegate (14. Juli 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie um -3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Telefon L.M.Ericsson (B) bezifferte sich zuletzt auf 29,14 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,75SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 73,00SEK was eine Bandbreite von +593,70 %/+679,08 % bedeutet.





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