RBC stuft Evotec auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach einer weiteren massiven Prognosesenkung mit einem Kursziel von zunächst 10 Euro erst einmal auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston hob aber in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar hervor, dass die Dynamik im Basisgeschäft Discovery & Preclinical Development (D&PD) mit deutlich gestiegenen Auftragszahlen sogar angezogen habe. Bezüglich der laut Management vor allem verzögerten Einkünfte aus dem Partnergeschäft müsse man aber bei den Anlegern einiges an Vertrauensarbeit leisten./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:42 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,31 % und einem Kurs von 3,828EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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