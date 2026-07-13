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    Tesla Inc.

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    132,90 Prozent p.a.!

    Tesla lieferte im zweiten Quartal 2026 rund 480.000 Fahrzeuge aus und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Dies nahm vielen Investoren die Sorge vor einem stärkeren Nachfragerückgang. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben. Da der aktuelle Aktienkurs bei rund 393 US-Dollar liegt, wurde das Papier auf „Hold“ belassen. In den USA und teilweise auch in Europa haben gestiegene Benzinpreise die Wirtschaftlichkeit von Elektroautos verbessert. Dies hat den gesamten Elektrofahrzeugmarkt gestützt, wovon Tesla als Marktführer besonders profitiert. Das Model Y verkauft sich weiterhin sehr gut und bleibt in vielen Märkten eines der meistverkauften Elektroautos.

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    Kurzfristig hat sich das Sentiment gegenüber Tesla verbessert. Die positiven Auslieferungszahlen haben gezeigt, dass die Nachfrage robuster ist als befürchtet. Gleichzeitig ist die Aktie bereits hoch bewertet und reagiert stark auf Nachrichten. Elon Musks Pläne zur Produktion humanoider Roboter und selbstfahrender Autos wirken wie eine risikoreiche Vorwärtsstrategie, um das hohe KGV zu rechtfertigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Konkurrenz auch in diesen Märkten bereits deutlich gewachsen ist. Anders als beim Elektroauto genießt Tesla bei der Vermarktung von humanoiden Robotern nicht mehr den „First Mover Advantage“. Im Aktienkurs von Tesla spiegelt sich mit einem erwarteten KGV 2026 in Höhe von 320,20 deshalb viel Optimismus wider. Aber auch Wetten auf sinkende Kurse waren in der Vergangenheit nur selten von Erfolg gekrönt. Kurspflege und unerschütterliche Aktionäre helfen, das Papier oben zu halten. Trotzdem hat die Aktie seit dem Allzeithoch am 22. Dezember 2025 bei 498,83 US-Dollar etwas Federn lassen müssen. Momentan notiert sie rund 20 Prozent unter dem Allzeithoch bei 393,38 USD. Im übergeordneten Bild scheint die Aktie in einer Seitwärtsrange zu verharren, die Mitte September 2025 ihren Anfang genommen hat. Dabei entwickelt sich die Range innerhalb der Grenzen zwischen 498,83 USD und 336,54 USD. Es scheint, dass weder die Bullen noch die Bären aktuell die Oberhand gewinnen.

    Tesla, Inc. (Tageschart in USD)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 413,06 // 498,83 USD
    Unterstützungen: 366,51 // 309,94 USD

    Fazit

    Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Tesla Inc. (FE53UK), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 16.10.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 300,00 USD auf der Unterseite und 640,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 13. Juli 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,43 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 132,90 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 309,94 USD fällt oder über den Widerstand bei 621,15 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

    Inline-Optionsschein auf die Tesla, Inc. (Stand: 13.07.2026, 20:00 Uhr)

    Strategie für seitwärts gerichtete Kurse
    WKN: FE53UK Typ: Inline-Optionsschein
    akt. Kurs: 7,33 / 7,43 Euro Emittent: Société Générale
    untere KO-Schwelle: 300,00 USD Basiswert: Tesla, Inc.
    obere KO-Schwelle: 640,00 USD akt. Kurs Basiswert: 393,57 USD
    Laufzeit: 16.10.2026 Kursziel: 10,00 Euro
    Kurschance: + 132,90 % p.a.
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: Société Générale

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Tesla Inc. 132,90 Prozent p.a.! Tesla lieferte im zweiten Quartal 2026 rund 480.000 Fahrzeuge aus und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Dies nahm vielen Investoren die Sorge vor einem stärkeren Nachfragerückgang. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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