132,90 Prozent p.a.!

Tesla lieferte im zweiten Quartal 2026 rund 480.000 Fahrzeuge aus und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Dies nahm vielen Investoren die Sorge vor einem stärkeren Nachfragerückgang. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben. Da der aktuelle Aktienkurs bei rund 393 US-Dollar liegt, wurde das Papier auf „Hold“ belassen. In den USA und teilweise auch in Europa haben gestiegene Benzinpreise die Wirtschaftlichkeit von Elektroautos verbessert. Dies hat den gesamten Elektrofahrzeugmarkt gestützt, wovon Tesla als Marktführer besonders profitiert. Das Model Y verkauft sich weiterhin sehr gut und bleibt in vielen Märkten eines der meistverkauften Elektroautos.

Kurzfristig hat sich das Sentiment gegenüber Tesla verbessert. Die positiven Auslieferungszahlen haben gezeigt, dass die Nachfrage robuster ist als befürchtet. Gleichzeitig ist die Aktie bereits hoch bewertet und reagiert stark auf Nachrichten. Elon Musks Pläne zur Produktion humanoider Roboter und selbstfahrender Autos wirken wie eine risikoreiche Vorwärtsstrategie, um das hohe KGV zu rechtfertigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Konkurrenz auch in diesen Märkten bereits deutlich gewachsen ist. Anders als beim Elektroauto genießt Tesla bei der Vermarktung von humanoiden Robotern nicht mehr den „First Mover Advantage“. Im Aktienkurs von Tesla spiegelt sich mit einem erwarteten KGV 2026 in Höhe von 320,20 deshalb viel Optimismus wider. Aber auch Wetten auf sinkende Kurse waren in der Vergangenheit nur selten von Erfolg gekrönt. Kurspflege und unerschütterliche Aktionäre helfen, das Papier oben zu halten. Trotzdem hat die Aktie seit dem Allzeithoch am 22. Dezember 2025 bei 498,83 US-Dollar etwas Federn lassen müssen. Momentan notiert sie rund 20 Prozent unter dem Allzeithoch bei 393,38 USD. Im übergeordneten Bild scheint die Aktie in einer Seitwärtsrange zu verharren, die Mitte September 2025 ihren Anfang genommen hat. Dabei entwickelt sich die Range innerhalb der Grenzen zwischen 498,83 USD und 336,54 USD. Es scheint, dass weder die Bullen noch die Bären aktuell die Oberhand gewinnen.

Tesla, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Tesla Inc. (FE53UK), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 16.10.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 300,00 USD auf der Unterseite und 640,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 13. Juli 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,43 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 132,90 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 309,94 USD fällt oder über den Widerstand bei 621,15 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Tesla, Inc. (Stand: 13.07.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE53UK Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,33 / 7,43 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 300,00 USD Basiswert: Tesla, Inc. obere KO-Schwelle: 640,00 USD akt. Kurs Basiswert: 393,57 USD Laufzeit: 16.10.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 132,90 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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