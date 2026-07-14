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    First Hydrogen beschleunigt Entwicklung KI-gestützter Verteidigungs- und Drohnenabwehrfähigkeiten für autonome unbemannte Bodenfahrzeug-(UGV)-Plattformen

    First Hydrogen beschleunigt Entwicklung KI-gestützter Verteidigungs- und Drohnenabwehrfähigkeiten für autonome unbemannte Bodenfahrzeug-(UGV)-Plattformen
    Foto: mirkomedia - 48191602

    Vancouver, B.C., 14. Juli 2026 / IRW- Press / First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Entwicklung von Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz für seine Plattform für unbemannte Bodenfahrzeuge („UGV“) vorantreibt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen, Unterstützung bei der Drohnenabwehr, autonome Navigation sowie missionsadaptive Feldeinsätze. Das UGV-Programm stellt eine strategische Erweiterung der bestehenden Aktivitäten von First Hydrogen im Bereich der Wasserstoffmobilität auf die Bereiche fortschrittliche Robotik, autonome Systeme sowie Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen dar.

     

    Da sich die Bedrohungen durch Drohnen kontinuierlich von einzelnen Angriffen mit First-Person-View („FPV“) hin zu koordinierten und immer komplexeren Einsätzen mit mehreren Drohnen weiterentwickeln, prüfen Verteidigungs- und Sicherheitsorganisationen derzeit neue Schutzmaßnahmen, die über herkömmliche Luftsysteme hinausgehen. First Hydrogen ist der Ansicht, dass intelligente autonome Bodenplattformen in diesem sich entwickelnden Umfeld eine wichtige Rolle spielen können, indem sie Truppenschutz, Aufklärung, Logistik, den Einsatz von Sensoren sowie Anwendungen zur Abwehr unbemannter Flugsysteme („UAS-Abwehr“) unterstützen. Die Plattform soll die betriebliche Abdeckung erweitern, einen breiteren Sicherheitsumkreis unterstützen und Mitarbeitern die Überwachung mehrerer automatisierter Systeme ermöglichen und gleichzeitig die direkte Exposition gegenüber gefährlichen Umgebungen verringern.

     

    Um die Entwicklung der Plattform zu unterstützen, führt First Hydrogen Gespräche mit einem erfahrenen Spezialisten für künstliche Intelligenz, der Erfahrung in autonomen Systemen, fortschrittlicher Informatik und verteidigungsbezogenen Technologieprogrammen besitzt. Mit diesem Fachwissen soll die Entwicklungsstrategie des Unternehmens für KI unterstützt und möglicherweise die autonome Entscheidungsfindung, das Situationsbewusstsein, die Sensorfusion, die Erkennung von Bedrohungen und die Effektivität von Missionen verbessert werden.

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    First Hydrogen beschleunigt Entwicklung KI-gestützter Verteidigungs- und Drohnenabwehrfähigkeiten für autonome unbemannte Bodenfahrzeug-(UGV)-Plattformen Vancouver, B.C., 14. Juli 2026 / IRW- Press / First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Entwicklung von Fähigkeiten im Bereich der …
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