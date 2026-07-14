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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax kämpft mit 25.000-Punkte-Marke

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gerät unter Druck durch steigende Brentpreise
    • Trump ordnet Seeblockade und Gebühren für Schiffe
    • Analysten warnen vor Rutsch unter die 25.000 Marke
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax kämpft mit 25.000-Punkte-Marke
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der noch zu Wochenbeginn robuste Dax ist am Dienstag unter Druck geraten. Dass der Preis für die wichtige Rohölsorte Brent auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegen ist, belastete die Stimmung. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,42 Prozent auf 25.008 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,39 Prozent auf 31.857 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,5 Prozent bergab.

    Verantwortlich für die Ölpreis-Entwicklung ist die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Wiederaufnahme der Seeblockade gegen iranische Häfen ansteuernde Schiffe. Zudem erklärte Trump, dass die USA fortan für die sichere Durchfahrt der Meerenge von Hormus aus "Fairnessgründen" Einnahmen in Höhe von 20 Prozent des Frachtwertes für sich beanspruchten.

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    Die Finanzmärkte seien zuletzt von der Einschätzung "fragiler Arbeitsbeziehungen" zwischen den USA und dem Iran zu einer "heiklen Konfrontation mit wenig Aussichten auf einen Kompromiss" umgeschwenkt, kommentierte Marktexperte Stephen Innes. Der Ölpreis beinhalte folglich eine geopolitische Risikoprämie.

    Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank befürchtet, dass ein Rutsch des Dax unter die umkämpfte 25.000-Punkte-Marke die Korrektur noch beschleunigen könnte. Bisher sieht er allerdings eine eher geordnete Entwicklung, da die Anleger "die Wechselhaftigkeit des Irankonflikts kennen und auch eine plötzliche Wiederaufnahme der Gespräche nicht für ausgeschlossen halten". Angesichts der jüngsten Signale der US-Notenbank, dass eine Zinsanhebung notwendig sein könnte, um die latenten Inflationsrisiken einzudämmen, dürften die US-Verbraucherpreise am Nachmittag viel Aufmerksamkeit finden./gl/stk





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