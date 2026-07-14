JPMorgan senkt Ziel für Fraport auf 82 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 67,75 auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -10,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,25 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +13,91 %/+40,53 % bedeutet.