ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Fraport auf 82 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Fraport Kursziel von 85 auf 82 Euro
- Operatives Ergebnis Q2 kaum unter Vorjahr bereinigt
- Passagierzahlen moderat, Aktie reagiert auf Nahost
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 85 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals dürfte nur wenig unter dem Vorjahreswert - bereinigt um damalige positive Sondereffekte - gelegen haben, schrieb Elodie Rall am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 6. August. Die korrigierten Ziele für das Passagieraufkommen seien recht anspruchslos und für die Aktien somit ein reinigendes Gewitter. Sie seien zuletzt schlecht gelaufen und dürften von jeglichen positiven Nachrichten zum Nahost-Krieg profitieren./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 67,75 auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -10,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,25 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +13,91 %/+40,53 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 82 Euro
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