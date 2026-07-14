UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 35,26 auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +1,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 39,74 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +7,86 %/+53,28 % bedeutet.