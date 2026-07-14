🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Siemens Healthineers neutral bei 38 Euro
    • Radiotherapie wandelt sich durch neue Softwareakteure
    • Deshpandes Favorit United Imaging, Elektra zum Verkauf
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. In der Radiotherapie heiße es nicht mehr nur Varian gegen Elektra, schrieb Kavya Deshpande am Montag in seinem Branchenkommentar. Die Siemens-Health-Tochter dürfte die Nase gegenüber Elektra zwar vorn behalten. Es kämen jedoch ganz neue Akteure ins Spiel, die eine neue Innovationsrunde auslösen dürften. Diese werde sich wohl auf den Softwareaspekt konzentrieren, mit sinkenden Markteintrittsbarrieren und Chancen für Herausforderer. Deshpandes Favorit ist United Imaging, gefolgt von neutral eingestuften Siemens Health und zum Verkauf empfohlenen Elektra./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Healthineers!
    Short
    37,85€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 13,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    33,07€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 13,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Siemens Healthineers

    -0,59 %
    +1,35 %
    +0,48 %
    -7,69 %
    -23,30 %
    -30,96 %
    -34,64 %
    -2,14 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100
    Siemens Healthineers direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 35,26 auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +1,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 39,74 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +7,86 %/+53,28 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 38 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00, was eine Steigerung von +7,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Healthineers. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. In der Radiotherapie heiße es nicht mehr nur Varian gegen Elektra, schrieb Kavya Deshpande am Montag in seinem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     