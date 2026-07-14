Humanoid Global meldet Fortschritte von MBody AI bei der kommerziellen Expansion und dem geplanten Unternehmenszusammenschluss mit Check-Cap

Vancouver, BC / 14. Juli 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) ( CSE:ROBO , FWB:0XM1 , OTCQB:RBOHF ), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, über die Fortschritte von MBody AI Corp. („MBody AI“) zu berichten, einem Portfoliounternehmen, an dem Humanoid Global eine Minderheitsbeteiligung hält.

Seit März 2026 treibt MBody AI sowohl seine Strategie für den kommerziellen Einsatz als auch den geplanten Unternehmenszusammenschluss mit Check-Cap Ltd. („Check-Cap“) weiter voran. Am 26. März 2026 gab Check-Cap bekannt, dass der erfolgreiche Pilotversuch von MBody AI bei einem Fortune-500-Unternehmen aus der Glücksspiel- und Gastgewerbebranche aufgrund der nachgewiesenen Leistungsfähigkeit in realen Umgebungen mit hohem Besucheraufkommen auf den Einsatz in mehreren Objekten ausgeweitet wurde.[1] Der Einsatz, der momentan weniger als 10 % der landesweiten Präsenz des Betreibers ausmacht, umfasst zunächst autonome Bodenpflegetätigkeiten und bietet potenzielle Möglichkeiten für eine Ausweitung auf weitere Dienstleistungskategorien und Objekte.

Am 30. April 2026 berichtete Check-Cap über weitere Fortschritte bei der Durchführung der geplanten Transaktion und gab bekannt, dass die Nasdaq ihre erste Prüfung des im Zusammenhang mit der Fusion eingereichten Antrags auf Börsenzulassung abgeschlossen habe.[2] Check-Cap beantwortete daraufhin alle Fragen, die im Formular der Nasdaq zur Anforderung ergänzender Informationen enthalten waren. Der von den Aktionären genehmigte Unternehmenszusammenschluss schreitet weiter voran, wobei der Abschluss der Transaktion und die Aufnahme des Handels weiterhin von der Genehmigung durch die Nasdaq und anderen üblichen Abschlussbedingungen abhängen.

„Die Fortschritte von MBody AI spiegeln die wachsende kommerzielle Nachfrage nach bewährten Robotiklösungen wider“, sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. „Wir sind der Ansicht, dass die Expansion mit einem Fortune-500-Betreiber in Verbindung mit dem weiteren Fortschreiten der geplanten Transaktion eine ermutigende Bestätigung sowohl der Plattform als auch ihres langfristigen Wachstumspotenzials darstellt.“

Im Juni intensivierte MBody AI seine Kontakte mit der Investment-Community durch die Teilnahme an zwei Investorenkonferenzen. Chief Executive Officer John Fowler präsentierte am 17. Juni 2026 die Robotikplattform von MBody auf der Planet MicroCap Las Vegas Investor Conference, wo die Geschäftsleitung auch persönliche Investorengespräche führte, und nahm anschließend am 23. Juni 2026 im Rahmen der Northland Growth Conference an virtuellen Einzelgesprächen teil. [3] Diese Veranstaltungen boten MBody AI die Möglichkeit, über seine operative Plattform, seine Geschäftsstrategie und den geplanten Zusammenschluss mit Check-Cap zu sprechen.

Vor kurzem, am 29. Juni 2026, gab Check-Cap bekannt, dass MBody AI seine Präsenz im Bereich Servicerobotik durch geplante Markteinführungen in Kalifornien und Florida von neun auf elf US-Bundesstaaten ausweitet und gleichzeitig mit seinem ersten Einsatz in Ontario in den kanadischen Markt eintreten wird.[4] Die Markteinführung in Kanada umfasst einen eigenen General Manager und eine 30-tägige Pilotphase, bei der die Plattform MBody AI Orchestrator und zwei Arten von Servicerobotern in einem realen Geschäftsumfeld zum Einsatz kommen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass die Expansion die Fähigkeit der Plattform, Roboter-Einsätze über neue Märkte, Kundenstandorte und Anwendungsfälle hinweg zu unterstützen und zu koordinieren, weiter veranschaulicht.

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Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und Schlüsseltechnologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Vorgaben und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

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Shahab Samimi

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IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Shahab Samimi

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der potenziellen Ausweitung des Einsatzes von MBody AI bei einem Fortune-500-Betreiber aus der Glücksspiel- und Gastgewerbebranche auf weitere Standorte und Dienstleistungskategorien; des erwarteten Abschlusses des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zwischen MBody AI und Check-Cap, einschließlich der Genehmigung durch die Nasdaq und der Aufnahme des Handels; die geplanten Markteinführungen von MBody AI in Kalifornien, Florida und Ontario; die erwarteten Ergebnisse des kanadischen Pilotprogramms von MBody AI; sowie die Fähigkeit von MBody AI, den operativen Betrieb der Robotereinsätze in neuen Märkten und Anwendungsfällen zu unterstützen und zu koordinieren. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Annahmen, die das Unternehmen und/oder MBody AI zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen getroffen haben, darunter: dass der Fortune-500-Betreiber den Einsatz der Plattform von MBody AI weiter ausbauen wird; dass der geplante Unternehmenszusammenschluss mit Check-Cap die Genehmigung der Nasdaq erhält und alle verbleibenden Abschlussbedingungen fristgerecht erfüllt werden; die geplante geografische Expansion von MBody AI wie erwartet verlaufen wird; die Marktbedingungen und die Nachfrage nach Servicerobotik und KI-Orchestrierungstechnologie weiterhin günstig bleiben werden; und MBody AI über ausreichende Ressourcen verfügen wird, um die hier beschriebenen Chancen zu nutzen. Das Unternehmen hält eine Kapitalbeteiligung an MBody AI und hat dementsprechend ein finanzielles Interesse am Erfolg von MBody AI; Leser sollten dieses Interesse bei der Bewertung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen berücksichtigen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass der geplante Unternehmenszusammenschluss mit Check-Cap nicht vollzogen wird oder sich verzögert, einschließlich des Risikos, dass die Genehmigung der Nasdaq nicht erteilt wird; das Risiko, dass der Fortune-500-Betreiber seinen Einsatz nicht über den derzeitigen Standort hinaus ausweitet; das Risiko, dass geplante Markteinführungen in neuen Bundesstaaten und in Kanada nicht wie erwartet verlaufen oder nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; der frühe Entwicklungsstand des Geschäfts und der Technologie von MBody AI; die Abhängigkeit des Unternehmens von der Leistung seiner Portfoliounternehmen, einschließlich MBody AI, an denen das Unternehmen eine Kapitalbeteiligung hält; den Wettbewerb in den Bereichen Robotik und KI; Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und Marktbedingungen; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen in ihrer Gesamtheit diesem Warnhinweis und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung zu MBody AI und Check-Cap stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, unter anderem aus von MBody AI und Check-Cap herausgegebenen Pressemitteilungen. Das Unternehmen hat diese Informationen nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen ist nicht an dem geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen MBody AI und Check-Cap beteiligt und hat keinen Einfluss auf dessen Abschluss.

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Die Humanoid Global Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 0,227EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

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