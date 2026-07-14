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    Lizenz mit Signalwirkung

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    AstraZeneca greift zu: Dieser Milliarden-Deal könnte alles verändern

    AstraZeneca sichert sich weltweit die Rechte an Zegfrovy. Der Milliardenvertrag soll das Onkologiegeschäft stärken und neue Chancen eröffnen.

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    Lizenz mit Signalwirkung - AstraZeneca greift zu: Dieser Milliarden-Deal könnte alles verändern
    Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhoto

    AstraZeneca baut sein Geschäft mit zielgerichteten Therapien gegen Lungenkrebs weiter aus. Der Pharmakonzern hat mit Dizal Pharmaceutical eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung für den Wirkstoff Zegfrovy geschlossen. Das Medikament ist in den Vereinigten Staaten und China bereits für bestimmte Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkrebs zugelassen. Das teilten beide Unternehmen mit.

    Nach Bekanntgabe der Vereinbarung schoss die Aktie von Dizal nach oben und schloss an der Börse in Shanghai mit einem Plus von 20 Prozent bei 56,33 Yuan (Stand 9:00 Uhr MESZ).

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    Milliardenvertrag erweitert Krebsportfolio

    Im Rahmen der Vereinbarung erhält AstraZeneca die weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Zegfrovy. Dafür zahlt das Unternehmen zunächst 600 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 900 Millionen US-Dollar sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf den weltweiten Umsatz.

    Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet. Voraussetzung sind die üblichen behördlichen Genehmigungen. Nach Angaben von AstraZeneca bleibt die Finanzprognose für 2026 unverändert.

     

    Fokus auf Patienten mit wenigen Behandlungsoptionen

    Zegfrovy richtet sich an erwachsene Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht kleinzelligem Lungenkrebs, deren Tumore eine seltene EGFR-Exon-20-Insertionsmutation tragen. Diese Form der Genveränderung spricht häufig nicht auf herkömmliche EGFR-Therapien an. Zegfrovy ist für Patienten vorgesehen, deren Erkrankung nach einer platinhaltigen Chemotherapie weiter fortgeschritten ist. Nach Unternehmensangaben entfallen 80 bis 85 Prozent aller Lungenkrebsfälle auf diese Krebsform.

    Dave Fredrickson, Executive Vice President der Oncology Haematology Business Unit von AstraZeneca, sagte: "Mit dieser Vereinbarung werden wir diesen Patienten, denen weltweit nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, eine differenzierte, oral verabreichte zielgerichtete Therapie anbieten."

    Auch Dizal sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt. Firmenchef Dr. Xiaolin Zhang erklärte: "AstraZeneca wird dazu beitragen, dass Patienten weltweit von dieser Innovation profitieren können, die von Dizal-Wissenschaftlern in China entdeckt wurde."

    Positive Studiendaten stützen Ausbau

    Zuletzt hatte Dizal positive Ergebnisse der weltweiten Phase-III-Studie WU-KONG28 vorgestellt. Die Daten wurden auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology 2026 präsentiert und zeitgleich im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Auf dieser Grundlage wurden Anträge für eine Ausweitung der Zulassung als Erstlinientherapie bei den US-amerikanischen und chinesischen Zulassungsbehörden eingereicht. Beide Behörden verliehen dem Medikament in diesem Einsatzgebiet bereits den Status einer Therapiedurchbruch-Behandlung.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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