Berenberg hebt Ziel für Vincorion auf 27 Euro - 'Buy'

Die Zuteil von lächerlichen 10 Stück an die Privatanleger "10x17 = 170 Euro" war eine absolute Frechheit ...





Ich denke hier ging es hauptsächlich darum so viel wie möglich Privatanleger mit den Ordermindestgebühren abzuzocken .... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gif





z.B. wenn man jetzt 100 Aktien zugeteilt hätte "dafür weniger Anleger" hätte man weniger Ordergebühren abkassieren können....





nur mal als Beispiel ....

100 Aktien Zuteilung auf 1 Zeichner (9 Zeichner gehen leer aus) ....ist 1700 Euro Bank bekommt Minimum Fee von 9,90 + Verkauft 9,90

10 Aktien Zuteilung auf 10 Zeichner = 10x 170 Euro und Bank bekommt Minimum Fee von 10x 9,90 = 99 Euro + Verkauft 99 Euro

es geht aber paar hundert Tausend Aktien ...daher geht es um zig hundert Tausende Euro.....





Privatanleger spielten bei der Zuteilung kaum eine Rolle und erhielten insgesamt 358.310 Aktien zugeteilt





Zuteilung 10

358.310 geteilt durch 10 = 35831 x ca 20 Euro (Kauf Verkauf Fee) ) = 716.620 Euro Mindestgebühr für die Banken Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gif





Zuteilung 100

358.310 geteilt durch 100 = 3583,1 x ca 20 Euro (Kauf Verkauf Fee) ) = 71.662 Euro Mindestgebühr für die Banken ...





Fazit, erbärmlich auf höchsten Niveau .... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gif