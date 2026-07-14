ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Vincorion auf 27 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel Vincorion auf 27 Euro
- Einstufung auf Buy bleibt laut Berenberg bestehen
- Wachstumsdynamik zieht an und Umsatzprognose steigt
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vincorion von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik des Anbieters von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme habe gegenüber dem robusten Jahresauftakt nochmals angezogen, schrieb Lasse Stueben am Montag in seinem Resümee der jüngsten Eckdaten zum zweiten Quartal. Er hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie
Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 19,24 auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um +4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,91 %.
Die Marktkapitalisierung von VINCORION bezifferte sich zuletzt auf 971,00 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +18,74 %/+39,39 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 27 Euro
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Community Beiträge zu VINCORION - VNC001 - DE000VNC0014
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Also wenn die großen den Wert unter Ausgabekurs fallen lassen und nicht zugreifen, dann ist das mE schon ein Achtungszeichen
Ich habe heute bei 16,16 Euro meine zweite Tranche gekauft - klingt nach einem super Einstiegskurs, aber mein erster Kauf erfolgte zu 18,65, so dass ich nun mit einem Durchschnittskurs von 17,37 Euro am Erfolg teilhaben werde.
Die Zuteil von lächerlichen 10 Stück an die Privatanleger "10x17 = 170 Euro" war eine absolute Frechheit ...