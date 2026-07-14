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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 14.07.2026

    Am 14.07.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um -18,68 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 14.07.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -18,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -17,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -18,68 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Evotec Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -23,41 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -29,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,89 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Evotec einen Rückgang von -33,89 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -29,97 %
    1 Monat -24,89 %
    3 Monate -23,41 %
    1 Jahr -48,37 %
    Stand: 14.07.2026, 09:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um die Kursentwicklung der Evotec-Aktie, stark kritische Bewertungen und Zweifel an Fundamentaldaten. Die Beiträge drehen sich um massiv fallende Kurse, Margen-/Umsatzschwächen, fragliche Neugeschäfte (Sandoz-Lizenz) und verschobene Meilensteine, wodurch die Bewertung unter Druck gerückt wird. Hinweise auf Pleite-Szenarien, Zehnjahrestief-Diskussion, sowie Kritik am Management und der Prognosegenauigkeit prägen die Stimmung. Technische Signale und Verkaufspunkte werden diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 622,17 Mio.EUR € wert.

    Evotec-Aktie wird zerlegt – bis zu 105 Millionen Euro Verlust drohen


    Evotec hat die Jahresziele massiv gesenkt. Statt operativem Gewinn drohen bis zu 105 Millionen Euro Verlust – die Aktie stürzt brutal ab.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,00 %.

    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -15,98 %
    -37,96 %
    -34,05 %
    -32,83 %
    -54,47 %
    -85,08 %
    -91,49 %
    -17,07 %
    -76,63 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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