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    AKTIE IM FOKUS

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    Salzgitter steigen - Jefferies: Profitiert von EU-Maßnahmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies Kaufempfehlung hebt Salzgitter auf Monatshoch
    • 76 Prozent Umsatz in Europa 42 Prozent Heimatmarkt
    • JPMorgan Kursziel auf 65 Euro mehr als verdoppelt
    AKTIE IM FOKUS - Salzgitter steigen - Jefferies: Profitiert von EU-Maßnahmen
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank einer Kaufempfehlung der US-Bank Jefferies für die Salzgitter-Aktien ist deren Kurs am Dienstag auf den höchsten Stand seit rund einem Monat gestiegen. Mit einem Aufschlag von 6,5 Prozent auf 54,75 Euro testeten sie die 50-Tage-Linie bei 54,47 Euro. Diese gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend.

    Analyst Cole Hathorn von Jefferies machte den Stahl- und Röhrenhersteller als einen der Hauptprofiteure protektionistischer Maßnahmen der Europäischen Union (EU) für Stahlimporte aus. Hinzu kämen steigende Stahlpreise in der EU sowie die Ausgaben des Bundes für die Infrastruktur ab dem kommenden Jahr. Salzgitter setze 76 Prozent des Umsatzes in Europa um und 42 Prozent auf dem Heimatmarkt.

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    Erst vor wenigen Tagen hatte JPMorgan-Analyst Dominic O'Kane seine Einstufung für Salzgitter von "Underweight" auf "Overweight" gedreht und das Kursziel von 31,40 auf 65,00 Euro mehr als verdoppelt.

    Auch der JPM-Experte zeigte sich optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung und die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen, schrieb er. Für das zweite Halbjahr geht O'Kane von steigenden Stahlpreisen in Europa aus, rechnet für die Berichtssaison zum zweiten Quartal aber noch nicht mit positiven Überraschungen./bek/mis

    Salzgitter

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    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,57 % und einem Kurs von 54,00 auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +8,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +0,82 %/+20,99 % bedeutet.





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