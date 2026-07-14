BERNSTEIN RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Für den Farben- und Lackhersteller Akzo seien die europäischen Baumärkte von besonderer Bedeutung. In der zweiten Jahreshälfte könnte eine mögliche Erholung in Frankreich und Verbesserungen in Deutschland Rückenwind geben. Aktuell sei aber noch Vorsicht geboten./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 57,12EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.





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