SpaceX-Aktie nähert sich IPO-Preis – Ist der Börsenstar zu hoch bewertet?

Damit rückt der Ausgabepreis des Börsengangs von 135 US-Dollar gefährlich nahe. Die Aktie müsste lediglich weitere 2,1 Prozent nachgeben, um unter den IPO-Preis zu fallen.

Nachdem die SpaceX-Aktie bereits am Freitag 4,51 Prozent verloren hatte, setzte sich der Ausverkauf zum Wochenstart fort. Die Aktie schloss am Montag mit einem Minus von 4,24 Prozent bei 139,14 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel fiel der Kurs um weitere 0,9 Prozent auf 137,87 US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeittief.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vom Billionen-Hype zum Milliardenverlust

Mit einem Emissionsvolumen von 85,7 Milliarden US-Dollar war es der größte IPO aller Zeiten. Das Unternehmen wurde zum Börsenstart mit mehr als 1,7 Billionen US-Dollar bewertet.

Nur wenige Tage später schoss die Marktkapitalisierung auf 2,67 Billionen US-Dollar nach oben. Damals stieg CEO Elon Musk kurzzeitig zum ersten Menschen mit einem geschätzten Vermögen von über einer Billion US-Dollar auf.

Seit dem Höchststand am 16. Juni bei 225,64 US-Dollar hat SpaceX nach Berechnungen von Dow Jones Market Data 831 Milliarden US-Dollar an Börsenwert eingebüßt.

Nasdaq-100-Aufnahme konnte den Abwärtstrend nicht stoppen

Eigentlich erhielt die Aktie zuletzt Rückenwind durch ihre schnelle Aufnahme in den Nasdaq-100. Dadurch mussten zahlreiche ETFs und Indexfonds, die den Nasdaq-100 nachbilden, SpaceX-Aktien kaufen. Diese zusätzlichen Kapitalzuflüsse sorgten zwar kurzfristig für Unterstützung, konnten den jüngsten Verkaufsdruck jedoch nicht aufhalten.

Hohe Bewertung bleibt größter Kritikpunkt

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,85 Billionen US-Dollar gehört SpaceX bereits wenige Wochen nach dem Börsengang zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Genau diese hohe Bewertung sorgt jedoch zunehmend für Diskussionen.

Kritiker argumentieren, dass die fundamentalen Geschäftszahlen die aktuelle Bewertung bislang nur begrenzt stützen. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete SpaceX einen Umsatz von 18,6 Milliarden US-Dollar, zugleich fiel ein Nettoverlust von rund 4,9 Milliarden US-Dollar an.

Im Vergleich dazu erzielte Broadcom zuletzt einen Umsatz von 63,9 Milliarden US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 23,1 Milliarden US-Dollar – wird an der Börse mit 1,83 Billionen US-Dollar jedoch ähnlich bewertet wie SpaceX.

Während der Börsengang zunächst von Euphorie getragen wurde, dürfte künftig die operative Entwicklung stärker in den Mittelpunkt rücken. Ob die hohe Bewertung Bestand hat, wird vor allem davon abhängen, ob SpaceX die langfristigen Wachstumsfantasien rund um Starlink, Starship und Elon Musks Vision einer globalen Weltrauminfrastruktur in steigende Umsätze und den Weg in die Profitabilität umsetzen kann.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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