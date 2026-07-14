Tradingchance
T-Aktie im Erholungsmodus: (Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen
Kann die Aktie in naher Zukunft ihre Kurserholung zumindest auf 28 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.
Nach ihrem Jahreshoch vom 27.2.26 bei 34,36 Euro ging es mit der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) bis zum 30.6.26 nicht zuletzt wegen der auftretenden US-Satelliten-Konkurrenz auf bis zu 23,53 Euro kräftig nach unten, um sich danach wieder auf 26,70 Euro zu erholen.
In der Hoffnung auf positive Quartalszahlen und wegen der als übertrieben angesehenen Kursschwäche der vergangenen Wochen bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 36,20 Euro ihre Kaufempfehlung für die T-Aktie. Kann die Aktie in naher Zukunft ihre Kurserholung zumindest auf 28 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.
Call-Optionsschein mit Strike bei 27 Euro
Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 27 Euro, Bewertungstag 8.9.26, BV 1, ISIN: DE000PJ3VJA2, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 26,70 Euro mit 1,29 – 1,31 Euro gehandelt.
Kann die Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen zumindest wieder auf 28 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,87 Euro (+43 Prozent) steigern.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,454 Euro
Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,454 Euro, BV 1, ISIN: DE000MR3UFP3, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 26,70 Euro mit 1,40 – 1,42 Euro gehandelt.
Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 28 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,54 Euro (+79 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,529 Euro
Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,529 Euro, BV 1, ISIN: DE000WA7XXQ6, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 26,70 Euro mit 2,36 – 2,37 Euro taxiert.
Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,47 Euro (+46 Prozent) steigern.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.