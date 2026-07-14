Apple-Aktie viel zu teuer? Dieses Allzeithoch dürfte nicht lange halten!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Apple

Die Nervosität am Aktienmarkt ist in den vergangenen Wochen spürbar gestiegen. An heftigen Kursausschlägen sowohl zur Ober- als auch zur Unterseite herrschte kein Mangel. Besonders bei Halbleiter-Herstellern sowie bei Software-Aktien kam es zu teilweise aufsehenerregenden Bewegungen. Dazu gehören beispielsweise der Crash von SK Hynix am Montag sowie von IBM am Dienstag. Auch andere Publikumslieblinge, darunter SpaceX, wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Dafür griffen Anlegerinnen und Anleger verstärkt vor allem bei als langweilig geltenden Aktien zu. Das zeigt gleichzeitig auch ein wachsendes Sicherheitsbedürfnis an.

Von diesen Kapriolen völlig unbeeindruckt zeigte die Apple-Aktie. Die stieg unbeirrt auch von den Kursbewegungen ihrer Peers wie Microsoft, Xiaomi und Alphabet einfach weiter und kletterte auf neue Rekordhochs. Das ist eine überraschende Entwicklung, denn auch Apple hat mit handfesten Problemen zu kämpfen. Die stark gestiegenen Speicherpreise zwingen das Unternehmen zu Preiserhöhungen – gleichzeitig gibt das der Markt für mobile Endgeräte kaum her, denn die Verkaufszahlen sind zuletzt auf ein Mehrjahrestief gesunken. Teure Smartphones können sich Verbraucher angesichts weltweit explodierender Lebenshaltungskosten immer seltener leisten.

Zwar bemüht sich Apple, um sowohl seine Marktanteile als auch seine Margen zu verteidigen, um neue Lieferanten für Arbeits- und Massenspeicher. Allerdings steht dieses Vorhaben angesichts der schwierigen Beziehung zwischen den USA und China, woher künftig Speicher bezogen werden soll, vor Herausforderungen. Bis für das Problem eine Lösung gefunden ist, dürften die Margen und damit auch der Unternehmensgewinn leiden. Genau das wird vom Markt aktuell jedoch unterschätzt. Damit bietet die Apple-Aktie eine seltene Short-Chance – auch weil es im Chart erste Anzeichen für eine Trendwende gibt. Für mutige Anlegerinnen und Anleger sind hier mit dem Discount-Optionsschein PK2PDM bis zu +171,8 Prozent in 5 Monaten drin.

Apple Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Die Apple-Aktie befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Allerdings ist das Papier der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt.

Die Apple-Aktie befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Allerdings ist das Papier der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt. Neues Allzeithoch: Die Anteile sind erst kürzlich auf neue Rekordnotierungen klettert. Das gilt als technisches Kaufsignal, allerdings fehlt dem Hoch die Bestätigung.

Die Anteile sind erst kürzlich auf neue Rekordnotierungen klettert. Das gilt als technisches Kaufsignal, allerdings fehlt dem Hoch die Bestätigung. Bearishe Divergenzen: Die technischen Indikatoren fallen gegen den Trend der Aktie. Das spricht für wachsende Korrektur- und Trendwendegefahren.

Die technischen Indikatoren fallen gegen den Trend der Aktie. Das spricht für wachsende Korrektur- und Trendwendegefahren. Doppel-Top zeichnet sich ab: Im Chart ist ein Zweifachhoch zu erkennen, während es am Montag mit einem Shooting-Start zu einer markanten Wendekerze gekommen ist.

Apple jetzt mit hohen Abwärtsrisiken

Langfristig befindet sich Apple in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Das jüngst Allzeithoch ist hierfür der beste Beweis. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr legten die Anteile um rund 50 Prozent zu. Damit konnte Apple zahlreiche Highflyer der vergangenen Jahre, darunter auch Halbleiterüberflieger Nvidia (+28 Prozent), outperformen.

Anlegerinnen und Anleger schätzen am Unternehmen, dass es inmitten des KI-Investitionsbooms auf Sicht fährt und nicht bereit ist, wie andere Konzerne, hohe bilanzielle Risiken einzugehen. Während Microsoft noch im Geschäftsjahr 2023 über ein Nettovermögen von 31,8 Milliarden US-Dollar verfügte, stehen jetzt Nettoschulden von 47,2 Milliarden US-Dollar in der Bilanz. Demgegenüber bietet Apple angesichts eines Nettovermögens von fast 62 Milliarden US-Dollar maximale Sicherheit.

Allerdings hat die anhaltend starke Performance der Aktie einen hohen Preis, denn die Geschäftsentwicklung hält mit der Kursentwicklung schon lange nicht mehr mit. Während sich die Anteile in den letzten 12 Monaten um die bereits erwähnten 50 Prozent verteuert haben, legte der Unternehmensgewinn deutlich weniger stark zu. Das hatte einen starken Bewertungsanstieg zur Folge, der das Papier jetzt anfällig macht für Bewertungskorrekturen – dazu gleich mehr.

Die Anzeichen für eine Korrektur verdichten sich

Üblicherweise gelten Rekordnotierungen als starke technische Kaufsignale. Doch das neue Allzeithoch der Aktie hat nicht nur ein Bewertungs-, sondern auch ein beziehungsweise sogar gleich mehrere Probleme. Es ist unvollständig und nicht durch die technischen Indikatoren bestätigt.

Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich bereits seit einigen Wochen gegen den Trend der Aktie in Abwärtstrends. Damit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit erstens dafür, dass das Allzeithoch nicht nachhaltig ist, und zweitens die Aktie vor einer Korrektur oder sogar einer Trendwende stehen dürfte. Im Chart ist eine Top-Bildung im Bereich von 315 US-Dollar bereits zu erkennen, dazu kommt mit der Kerze vom Montag ein Shooting Star, der ebenfalls ein markantes Trendwendesignal darstellt.

Trotz der bearishen Divergenzen war die Aktie mit Blick auf den RSI zuletzt überkauft. Das trägt zusätzlich zu erhöhten Abwärtsrisiken bei. Mit einer Korrektur bis mindestens zur 50-Tage-Linie bei rund 300 US-Dollar sollte daher auf jeden Fall gerechnet werden. Typischerweise könnte auch der Ausbruch über 280 US-Dollar und damit auch die 200-Tage-Linie bei 272,76 US-Dollar getestet werden. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von 14 Prozent – dabei ist die hohe Bewertung der Aktie sowie eine mögliche Margen- und Absatzschwäche noch gar nicht in Rechnung gestellt. Über die geben die am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen Auskunft. Gegenwärtig erwarten Analystinnen und Analysten einen Umsatzanstieg um 15,8 Prozent sowie ein Gewinnwachstum von 20,4 Prozent auf einen bereinigten Ertrag je Anteil von 1,89 US-Dollar (nach 1,59 US-Dollar im Vorjahresquartal).

Unternehmensbewertung um bis zu ein Viertel zu hoch

Die zuletzt starke Vorstellung der Aktie ist vor dem Hintergrund der gleichzeitigen Speicher- und Absatzkrise umso überraschender, da die Unternehmensbewertung sehr weit fortgeschritten ist.

Für 2026 ist Apple mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGVe) von 36,2 bewertet. Das liegt um rund ein Viertel über dem ohnehin nicht günstigen 5-Jahres-Mittel von 29,1. Selbst für 2027 wird mit 33 ein KGVe über der historischen Norm veranschlagt. Eine derart hohe Bewertung wäre zu rechtfertigen, wenn (wie zum Beispiel bei Halbleiterwerten) das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis ein günstiges wäre. Genau ist angesichts eines Wertes von 3,16 genau nicht der Fall, zumal das um mehr als das Doppelte über dem Branchendurchschnitt liegt.

Auch bei anderen Kennziffern gibt Apple keine gute Figur ab. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 32,2. Das entspricht einer mageren Cashflow-Rendite von 3,1 Prozent. Wenn die hohen Vermögenswerte des Unternehmens in Rechnung gestellt werden, ergibt sich gegenüber dem KGV ein etwas günstigeres EV/EBTIDA-Verhältnis. Auch das liegt mit 27,3 jedoch um etwa 25 Prozent über der historischen Norm. Der Anstieg der Aktie ist also nicht auf steigende Geschäfte, sondern vor allem eine Expansion der Bewertungsvielfache zurückzuführen – das ist ein Prozess, der sehr schnell rückabgewickelt werden kann, wenn Apple dem Markt hierfür ein Argument liefern sollte. Eine ausgeprägte Margenschwäche, wie sich angesichts der explodierenden Speicherpreise zu erwarten ist, wäre ein solches Argument ebenso wie deutlich niedrigere iPhone-Verkaufszahlen als erwartet.

Analysten raten zwar zum Kauf, sehen aber kein Potenzial mehr

An der Wall Street stehen Analystinnen und Analysten dem Papier traditionell bullish gegenüber. Das ist angesichts der langfristig starken Performance sowohl des Unternehmens als auch der Aktie nicht überraschend. Gegenwärtig liegen insgesamt 47 Einschätzungen zur Aktie vor. Davon raten 22 zum "Kaufen" und weitere 6 zum "Übergewichten" von Apple. Dem steht eine wachsende Anzahl neutraler Bewertungen gegenüber, zum "Halten" raten gegenwärtig 16 Studien.

Kritikerinnen und Kritiker der Aktie oder ihrer Bewertung gibt es nur wenige. Einmal ist Apple zum "Reduzieren" und ein weiteres Mal zum "Verkaufen" empfohlen. Damit ist Apple insgesamt (wenn auch knapp) mit "Kaufen" bewertet. Der faire Wert wird im Mittel mit 315,79 US-Dollar veranschlagt. Das bedeutet gegenüber dem Schlusskurs vom Montagabend eine Downside von 0,7 Prozent und zeigt, dass die Aktie nach Einschätzung der Wall Street ihr Potenzial bereits vollständig abgerufen hat.

Apple auf einen Blick

ISIN: US0378331005

US0378331005 Marktkapitalisierung: 4,63 Billionen US-Dollar

4,63 Billionen US-Dollar Dividendenrendite: 0,3 Prozent

0,3 Prozent KGVe 2026: 36,0

36,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 315,20 US-Dollar

315,20 US-Dollar Aufwärtspotenzial: -0,7 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Nach einer in den vergangenen 12 Monaten sehr starken Performance und neuen, aber technisch unvollständigen Allzeithochs ist die Apple-Aktie der Geschäftsentwicklung sehr weit vorausgeeilt – erst recht in einem Umfeld steigender Produktkosten und gleichzeitig sinkender Smartphone-Verkäufe.

Das macht das Papier jetzt anfällig für Enttäuschungen und damit auch für (empfindliche) Bewertungskorrekturen. Während die Downside technische bei rund 15 Prozent legt, betragen die Kursrisiken von fundamentaler Seite her rund ein Viertel, während die Aufwärtschancen dem Urteil der Analystinnen und Analysten vollständig realisiert wurden. Das macht die Aktie jetzt zu einer Short-Wette mit hohem Chance-Risiko-Verhältnis.

Wer bei ihrem oder seinem Broker die Möglichkeit hat, die Aktie leerzuverkaufen, kann das tun. Für alle übrigen Anlegerinnen und Anleger bietet der Discount-Optionsschein PK2PDM eine hohe Ertragschance. PK2PDM ist mit einem Basispreis von 350 US-Dollar einer Kappungsgrenze von 250 US-Dollar ausgestattet. Daraus ergibt sich ein maximaler Auszahlungsbetrag von 8,78 Euro beziehungsweise die Chance auf +171,8 Prozent, wenn Apple bis zum Laufzeitende am 18. Dezember 2026 auf oder unter 250 US-Dollar fällt. Für Kurse dazwischen wird ein anteiliger Auszahlungsbetrag fällig. Dieser lautet für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Doch Vorsicht: Sollte Apple zum Laufzeitende im Dezember über 350,00 US-Dollar notieren, verfällt PK2PDM wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Außerdem ist ein vorzeitiger Verkauf in Betracht zu ziehen, wenn sich die Short-These über längere Zeit nicht bewahrheiten sollten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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