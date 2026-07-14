Goldman senkt EssilorLuxottica auf 'Neutral' - Ziel 200 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 164,2 auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -4,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,18 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 76,65 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von +9,63 %/+84,74 % bedeutet.