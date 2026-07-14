ANALYSE-FLASH
Goldman senkt EssilorLuxottica auf 'Neutral' - Ziel 200 Euro
- Goldman Sachs senkt Kursziel auf 200 Euro
- Aktien von Buy auf Neutral abgestuft durch Goldman
- Analyst kürzt Wachstumsschätzungen für KI-Brillen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 230 auf 200 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton kürzte seine Wachstumsschätzungen für den Optikkonzern. Das Geschäft mit KI-Brillen, das zuletzt für die anziehende Dynamik verantwortlich gewesen sei, stehe nun vor drei Problemen: deutlich höheren Vergleichshürden, intensiverem Wettbewerb und einer möglichen Veränderung des Geschäftsmodells durch eine günstige Smart-Brillenlinie mit Meta./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 05:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 164,2 auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -4,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,18 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 76,65 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von +9,63 %/+84,74 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 200 Euro