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    AKTIE IM FOKUS

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    Ericsson unter Druck - Aussichten enttäuschen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie Ericsson fällt 6,7 Prozent nach Q2-Zahlen
    • Gewinnrückgang wegen gestiegener Kosten im Q2
    • Analysten sehen mäßige Entwicklung und schwache Marge
    AKTIE IM FOKUS - Ericsson unter Druck - Aussichten enttäuschen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STOCKHOLM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Ericsson sind am Dienstag im frühen Handel unter Druck geraten. Zuletzt verlor der Wert 6,7 Prozent und setzte damit die Korrektur seit den Jahreshochs Anfang Juni fort. Die Aktie reagierte damit auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Der Netzwerkausrüster hatte wegen gestiegener Kosten weniger verdient. Auch Nokia gaben etwas stärker nach.

    Die Analysten von Bernstein Research sprachen von einer mäßigen Entwicklung im zweiten Quartal. Lediglich durch Kostensenkungen sei eine gewisse Stabilisierung gelungen. Zudem erscheine der Geschäftsausblick des Netzwerkausrüsters nicht gerade glänzend. Die Experten der Bank JPMorgan merkten hierzu an, dass die Aussichten für die Bruttomarge sich unter der Konsensschätzung bewegten./mf/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,00 % und einem Kurs von 9,458 auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 59,86 Mrd..

    Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Nokia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -23,26 %/-23,26 % bedeutet.





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