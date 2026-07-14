Ericsson unter Druck - Aussichten enttäuschen

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,00 % und einem Kurs von 9,458 auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 59,86 Mrd..

Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Nokia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -23,26 %/-23,26 % bedeutet.